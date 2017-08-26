NASA опубликовало снятое из космоса видео урагана «Харви»

NASA опубликовало видео мощнейшего со времен «Катрины» урагана «Харви», снятое камерами Международной космической станции.
На опубликованной на сайте NASA видеозаписи видны завихрения тропического шторма, который надвигается от Мексиканского залива на побережье Техаса. Ураган несет с собой шквальный ветер, проливные дожди и разрушительные наводнения. По прогнозам, в некоторых районах может выпасть до 900 мм осадков
В настоящий момент «Харви» уже достиг побережья. Со скоростью ветра 50 метров в секунду ураган продвигается в северо-западном направлении вглубь штата. Между тем Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил об ослаблении «Харви» с пятой до третьей степени.
Ранее в 30 округах Техаса был объявлен режим чрезвычайной ситуации. При этом в восьми округах началась обязательная эвакуация населения. Еще в нескольких эвакуация носила рекомендательный характер.
Из-за урагана были эвакуированы рабочие с 39 добывающих нефтяных платформ и одной буровой в Мексиканском заливе. Из-за этого, по оценкам экспертов, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 167,2 тысячи баррелей (1 барр. = 0,119 куб. м) в день, или приблизительно на 9,56%.
«Харви», усилившийся до четвертой категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, стал самым мощным ураганом, достигшим территории США за 12 лет. В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» вызвал стихийное бедствие в штате Луизиана, практически разрушив город Новый Орлеан.
В настоящий момент «Харви» уже достиг побережья. Со скоростью ветра 50 метров в секунду ураган продвигается в северо-западном направлении вглубь штата. Между тем Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил об ослаблении «Харви» с пятой до третьей степени.
Ранее в 30 округах Техаса был объявлен режим чрезвычайной ситуации. При этом в восьми округах началась обязательная эвакуация населения. Еще в нескольких эвакуация носила рекомендательный характер.
Из-за урагана были эвакуированы рабочие с 39 добывающих нефтяных платформ и одной буровой в Мексиканском заливе. Из-за этого, по оценкам экспертов, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 167,2 тысячи баррелей (1 барр. = 0,119 куб. м) в день, или приблизительно на 9,56%.
«Харви», усилившийся до четвертой категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, стал самым мощным ураганом, достигшим территории США за 12 лет. В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» вызвал стихийное бедствие в штате Луизиана, практически разрушив город Новый Орлеан.
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