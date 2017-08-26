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  • 26.08, 03:27

    В отделение полиции в Брюсселе бросили коктейль Молотова

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    • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal
    В отделение полиции в Брюсселе бросили коктейль Молотова

    В отделение полиции в Брюсселе бросили коктейль Молотова

    В отделение полиции в Брюсселе бросили коктейль Молотова
  • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal

    • В центре Брюсселя неизвестный бросил в здание комиссариата полиции бутылку с зажигательной смесью и убежал.

    Как пишет Le Soir, мужчине, бросившему бутылку с зажигательной смесью в здание комиссариата полиции, расположенное в центре бельгийской столицы, удалось убежать.

    Нападение произошло в районе Мароллы, в трехстах метрах от Дворца правосудия. В полиции заявили, что в результате происшествия никто не пострадал. Зданию также не было нанесено существенных повреждений. Злоумышленника разыскивают.

    В этот же вечер в Брюсселе произошло еще одно нападение. На бульваре Эмиль Жакмен в самом центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина с криком «Аллах акбар» набросился на военный патруль. Двое военнослужащих получили ранения. Правоохранители открыли огонь, нападавший скончался в больнице от полученных ран.

    Прокуратура рассматривает произошедшее, как «изолированный акт терроризма». Личность нападавшего уже установлена. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения полиции и спецслужб выходец из Сомали 1987 года рождения, постоянно проживавший в Брюгге. Власти бельгийской столицы решили не повышать уровень террористической угрозы в связи с произошедшим, и оставить его на третьем, предпоследнем уровне.

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