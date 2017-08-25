В Брюсселе мужчина с ножом напал на военный патруль

По предварительной информации, напавший с мачете на военный патруль в Брюсселе мужчина был нейтрализован.
Как передает Mirror
со ссылкой на местные СМИ, неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на военный патруль в столице Бельгии и был застрелен.
А по информации бельгийского телеканала RTBF, нападавший получил тяжелые ранения и находится в больнице. Также сообщается, что с атаку с криком «Аллах акбар» (Аллах велик) совершил 30-летний сомалиец. По сведениям журналистов, нападавший не числился в списке лиц, подозреваемых спецслужбами в причастности к террористической деятельности.
По предварительным данным, несколько военнослужащих получили ранения. Очевидцы утверждают, что вооруженный ножом мужчина нанес ранения не менее, чем двоим солдатам военного патруля, после чего они открыли ответный огонь.
Уже известно, что нападение произошло на бульваре Эмиль Жакмен в самом центре Брюсселя около 20:15 по местному времени (21:15 по Москве). В настоящее время место происшествия оцеплено. Прибыли машины скорой помощи и спецслужб. В центре бельгийской столицы дежурят усиленные патрули.
со ссылкой на местные СМИ, неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на военный патруль в столице Бельгии и был застрелен.
А по информации бельгийского телеканала RTBF, нападавший получил тяжелые ранения и находится в больнице. Также сообщается, что с атаку с криком «Аллах акбар» (Аллах велик) совершил 30-летний сомалиец. По сведениям журналистов, нападавший не числился в списке лиц, подозреваемых спецслужбами в причастности к террористической деятельности.
По предварительным данным, несколько военнослужащих получили ранения. Очевидцы утверждают, что вооруженный ножом мужчина нанес ранения не менее, чем двоим солдатам военного патруля, после чего они открыли ответный огонь.
Уже известно, что нападение произошло на бульваре Эмиль Жакмен в самом центре Брюсселя около 20:15 по местному времени (21:15 по Москве). В настоящее время место происшествия оцеплено. Прибыли машины скорой помощи и спецслужб. В центре бельгийской столицы дежурят усиленные патрули.
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