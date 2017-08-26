Бургомистр Брюсселя: напавший на военных сомалиец действовал один

Бургомистр бельгийской столицы назвал нападение на военных с ножом, совершенное вооруженным ножом сомалийцем, «изолированным актом». Прокуратура рассматривает произошедшее, как теракт.
Власти бельгийской столицы заявляют, что уровень террористической угрозы не будет повышаться в связи с нападением в Брюсселе и остнется на третьем, предпоследнем уровне, цитирует РИА Новости.
Филипп Клоз, бургомистр Брюсселя: «По первым данным полиции, речь идет об изолированном акте. Мужчина действовал один».
Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военных как теракт, уточнив, что напавший скончался в больнице от полученных ранений. Ранее об этом поступала противоречивая информация.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель уже выступил с заявлением о том, что службы безопасности полностью контролируют ситуацию.
Напомним, нападение произошло на бульваре Эмиль Жакмен в самом центре Брюсселя около 20:15 по местному времени (21:15 по Москве). Вооруженный ножом мужчина с криком «Аллах акбар» набросился на военный патруль. Двое военнослужащих получили ранения и открыли огонь.
По предварительной информации, нападавшим оказался 30-летний выходец из Сомали, не попадавший в поле зрения служб безопасности и не подозревавшийся ранее в связях с террористами. Район происшествия был оцеплен. В центре Брюсселя дежурят усиленные патрули.
Филипп Клоз, бургомистр Брюсселя: «По первым данным полиции, речь идет об изолированном акте. Мужчина действовал один».
Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военных как теракт, уточнив, что напавший скончался в больнице от полученных ранений. Ранее об этом поступала противоречивая информация.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель уже выступил с заявлением о том, что службы безопасности полностью контролируют ситуацию.
Напомним, нападение произошло на бульваре Эмиль Жакмен в самом центре Брюсселя около 20:15 по местному времени (21:15 по Москве). Вооруженный ножом мужчина с криком «Аллах акбар» набросился на военный патруль. Двое военнослужащих получили ранения и открыли огонь.
По предварительной информации, нападавшим оказался 30-летний выходец из Сомали, не попадавший в поле зрения служб безопасности и не подозревавшийся ранее в связях с террористами. Район происшествия был оцеплен. В центре Брюсселя дежурят усиленные патрули.
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