Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.08, 01:39

    Бургомистр Брюсселя: напавший на военных сомалиец действовал один

    комментировать
    Бургомистр Брюсселя: напавший на военных сомалиец действовал один

    Бургомистр Брюсселя: напавший на военных сомалиец действовал один

    Бургомистр Брюсселя: напавший на военных сомалиец действовал один
  • Фото Associated Press © 2017, Sylvain Plazy

    • Бургомистр бельгийской столицы назвал нападение на военных с ножом, совершенное вооруженным ножом сомалийцем, «изолированным актом». Прокуратура рассматривает произошедшее, как теракт.

    Власти бельгийской столицы заявляют, что уровень террористической угрозы не будет повышаться в связи с нападением в Брюсселе и остнется на третьем, предпоследнем уровне, цитирует РИА Новости.

    Филипп Клоз, бургомистр Брюсселя: «По первым данным полиции, речь идет об изолированном акте. Мужчина действовал один».

    Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военных как теракт, уточнив, что напавший скончался в больнице от полученных ранений. Ранее об этом поступала противоречивая информация.

    Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель уже выступил с заявлением о том, что службы безопасности полностью контролируют ситуацию.

    Напомним, нападение произошло на бульваре Эмиль Жакмен в самом центре Брюсселя около 20:15 по местному времени (21:15 по Москве). Вооруженный ножом мужчина с криком «Аллах акбар» набросился на военный патруль. Двое военнослужащих получили ранения и открыли огонь.

    По предварительной информации, нападавшим оказался 30-летний выходец из Сомали, не попадавший в поле зрения служб безопасности и не подозревавшийся ранее в связях с террористами. Район происшествия был оцеплен. В центре Брюсселя дежурят усиленные патрули.

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru