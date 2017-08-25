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  • 25.08, 21:53
    «Историческое контрнаступление»: зачем Польша требует компенсации за Вторую мировую. Вторая мировая война, Германия, Польша, СССР, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Историческое контрнаступление»: зачем Польша требует компенсации за Вторую мировую

    «Историческое контрнаступление»: зачем Польша требует компенсации за Вторую мировую

    1 комментарий
    «Историческое контрнаступление»: зачем Польша требует компенсации за Вторую мировую

    «Историческое контрнаступление»: зачем Польша требует компенсации за Вторую мировую

    «Историческое контрнаступление»: зачем Польша требует компенсации за Вторую мировую

      Польские политики снова поднимают тему возмещения ущерба за Вторую мировую войну. Виновными в разрушениях они считают Германию и СССР, забывая, что в 50-е Польша сама отказалась от репараций, часть из которых, кстати, выплачивал Советский Союз.

      Польские политики не намерены отказываться от требований выплат от ФРГ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, а также компенсации от России за «уничтожение советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей».

      смотретьГермания ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую
      Германия ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую
      Между тем вопрос о немецких репарациях был официально закрыт еще в 1953 году, когда власти ПНР решили от выплат отказаться. Историки напоминают, что компенсацией стало также расширение территории Польши после Второй мировой войны: в состав страны вошли Балтийское побережье с транспортной инфраструктурой и Силезия с полезными ископаемыми и развитой промышленностью. Стоит отметить, что этого добился в Ялте и Потсдаме Сталин. СССР также удовлетворял часть репарационных требований Польши.

      Тем не менее «историческое контрнаступление» польские политики затевали уже не раз. Решение об отказе от выплат было сделано «марионеточным» правительством и не может иметь силы, утверждают они. Вопрос заключается в том, зачем им снова поднимать эту тему.

      В последнее время эксперты наблюдают ухудшение отношений не только между Польшей и Россией, но и между Польшей и Германией. Споры идут из-за нежелания Польши принимать у себя беженцев по формуле распределения, принятой в Брюсселе, а также в связи с антидемократической реформой системы юстиции, не одобряемой в ЕС. Эксперты считают, что Польша стремится отдалиться и от западных, и от восточных соседей и, по-видимому, рассчитывает на поддержку последнего оставшегося партнера — США.

      Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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