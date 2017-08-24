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  • 24.08, 22:37

    Премьер Польши потребовала от Германии возместить ущерб за Вторую мировую

    8 комментариев

    Премьер Польши потребовала от Германии возместить ущерб за Вторую мировую

    Премьер Польши потребовала от Германии возместить ущерб за Вторую мировую

    Беата Шидло считает, что Германия должна возместить Польше ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

    По мнению польского премьера, репарации должны стать «напоминанием о справедливости».

    Беата Шидло, премьер-министр Польши: «Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен».

    Тем же, кто критикует подобную позицию, премьер Польши посоветовала «вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны», передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее о необходимости выплаты репараций Германией заявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

    А СМИ сообщали, что польские депутаты подготовили законопроект, предусматривающий взыскание репарации в размере триллиона злотых (16,3 трлн рублей) с России за «уничтожение советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей».

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