Германия ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую

В правительстве Германии заявили, что считают закрытым вопрос о репарациях за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой.
Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер подчеркивала, что Берлин, безусловно, несет ответственность за Вторую мировую в моральном, политическом и финансовом плане. Однако вопрос выплат Варшаве «был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне».
В немецком кабмине подчеркнули, что позиция Берлина по данному вопросу остается неизменной, передает РИА Новости.
Напомним, ранее польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Варшава имеет право на возмещение ущерба. Она подчеркнула, что репарации должны стать «напоминанием о справедливости», и призвала Берлин «вспомнить историю». Надо сказать, что Варшава отказалась от выплат еще в 1953 году.
В немецком кабмине подчеркнули, что позиция Берлина по данному вопросу остается неизменной, передает РИА Новости.
Напомним, ранее польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Варшава имеет право на возмещение ущерба. Она подчеркнула, что репарации должны стать «напоминанием о справедливости», и призвала Берлин «вспомнить историю». Надо сказать, что Варшава отказалась от выплат еще в 1953 году.
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