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  • 25.08, 12:41

    Германия ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую

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    Германия ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую

    Германия ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую

    В правительстве Германии заявили, что считают закрытым вопрос о репарациях за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой.

    Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер подчеркивала, что Берлин, безусловно, несет ответственность за Вторую мировую в моральном, политическом и финансовом плане. Однако вопрос выплат Варшаве «был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне».

    В немецком кабмине подчеркнули, что позиция Берлина по данному вопросу остается неизменной, передает РИА Новости.

    смотретьПремьер Польши потребовала от Германии возместить ущерб за Вторую мировую
    Премьер Польши потребовала от Германии возместить ущерб за Вторую мировую
    Напомним, ранее польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Варшава имеет право на возмещение ущерба. Она подчеркнула, что репарации должны стать «напоминанием о справедливости», и призвала Берлин «вспомнить историю». Надо сказать, что Варшава отказалась от выплат еще в 1953 году.

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