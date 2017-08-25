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  • 25.08, 17:38

    Съемки фильма Серебренникова о Цое решили заморозить

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    Съемки фильма Серебренникова о Цое решили заморозить

    Съемки фильма Серебренникова о Цое решили заморозить

    Съемки фильма Серебренникова о Цое решили заморозить

    Продюсер нового фильма о Цое заявил, что съемки нельзя продолжать без режиссера.

    Съемки ленты Кирилла Серебренникова о Викторе Цое будут заморожены. Продюсер фильма Илья Стюарт заявил о невозможности продолжать работу без режиссера, передает ТАСС.

    Илья Стюарт, продюсер: «Съемочный процесс фильма „Лето“ будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам».

    смотретьСеребренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Серебренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Съемки фильма «Лето» о раннем периоде творчества Виктора Цоя проходили в Петербурге. В Петербурге и был задержан режиссер ленты Кирилл Серебренников. Режиссера обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Серебренникова перевезли в Москву, где суд приговорил его к домашнему аресту.

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