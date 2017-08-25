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  • 25.08, 12:41

    Трагедия на Кубани: рухнувший с моста автобус подняли из Чёрного моря

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    Трагедия на Кубани: рухнувший с моста автобус подняли из Чёрного моря

    Трагедия на Кубани: рухнувший с моста автобус подняли из Чёрного моря

    Трагедия на Кубани: рухнувший с моста автобус подняли из Чёрного моря

    Перевозивший рабочих автобус, который упал с пирса в море в Краснодарском крае, подняли на берег.

    Разбитый автобус достали из воды с помощью крана, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

    Сейчас на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют 112 человек и 29 единиц техники.

    Напомним, автокатастрофа произошла на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились около 40 сотрудников компании «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров.

    смотретьНазвана предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    Названа предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    По последним официальным данным, в результате погибли 14 человек, еще 24 были спасены. Восемь пострадавших госпитализированы, состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Источники сообщают, что число жертв катастрофы уже достигло 16.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не
    отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов.

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