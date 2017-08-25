Хабаровские живодерки расплакались после вынесения приговора

Хабаровский суд вынес приговор по громкому делу о живодерках. Следователи доказали, что девушки жестоко убивали животных и снимали издевательства на видео, которое потом выкладывали в Интернет.
Сегодня все подсудимые получили реальные сроки. Ближайшие годы они проведут в колонии общего режима. Зоозащитников такой вердикт не устроил. Они назвали его чрезмерно мягким. За процессом следила корреспондент НТВ Ольга Зенкова.
В искренности слез одной из подсудимых никто из присутствующих в зале не усомнился. Но расплакалась Алёна отнюдь не из жалости к животным, которых вместе с подругой безжалостно убивала под прицелом видеокамеры. Индустриальный районный суд сегодня вынес приговор жительницам Хабаровска, прославившихся своей жестокостью. Вопреки надеждам девушек на условное наказание, они все-таки отправятся в колонию. Участницы процесса сегодня традиционно молчали, а вот их родители не скрывали эмоций в отношении тех, кто посмел осудить зверский поступок дочерей.
Светлана Орлова, мать осужденной: «Я посмотрю, как вы своих детей воспитаете».
Многотомное уголовное дело хабаровских живодерок суд рассматривал больше полугода. А началось все еще прошлой осенью. Когда в Интернете появились несколько фотографий и видеороликов расправ над животными. В Сеть их выложили вовсе не возмущенные пользователи. Девушки сами транслировали убийства, желая похвастаться своим хладнокровием.
Жертвами живодерок стали 15 животных. Кошек и собак злоумышленницы брали по объявлениям «отдам в добрые руки». Но то, что эти «добрые руки» потом делали с беззащитными питомцами, представить страшно. На одном из видеороликов потрошительницы убивают четырехмесячного щенка, а потом демонстрируют его еще бьющееся сердце. Подробнее — в репортаже НТВ.
В искренности слез одной из подсудимых никто из присутствующих в зале не усомнился. Но расплакалась Алёна отнюдь не из жалости к животным, которых вместе с подругой безжалостно убивала под прицелом видеокамеры. Индустриальный районный суд сегодня вынес приговор жительницам Хабаровска, прославившихся своей жестокостью. Вопреки надеждам девушек на условное наказание, они все-таки отправятся в колонию. Участницы процесса сегодня традиционно молчали, а вот их родители не скрывали эмоций в отношении тех, кто посмел осудить зверский поступок дочерей.
Светлана Орлова, мать осужденной: «Я посмотрю, как вы своих детей воспитаете».
Многотомное уголовное дело хабаровских живодерок суд рассматривал больше полугода. А началось все еще прошлой осенью. Когда в Интернете появились несколько фотографий и видеороликов расправ над животными. В Сеть их выложили вовсе не возмущенные пользователи. Девушки сами транслировали убийства, желая похвастаться своим хладнокровием.
Жертвами живодерок стали 15 животных. Кошек и собак злоумышленницы брали по объявлениям «отдам в добрые руки». Но то, что эти «добрые руки» потом делали с беззащитными питомцами, представить страшно. На одном из видеороликов потрошительницы убивают четырехмесячного щенка, а потом демонстрируют его еще бьющееся сердце. Подробнее — в репортаже НТВ.
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