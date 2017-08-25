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  • 25.08, 12:41
    Хабаровские живодерки расплакались после вынесения приговора. жестокость, животные, издевательства, суды, Хабаровск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХабаровские живодерки расплакались после вынесения приговора

    Хабаровские живодерки расплакались после вынесения приговора

    17 комментариев
    Хабаровские живодерки расплакались после вынесения приговора

    Хабаровские живодерки расплакались после вынесения приговора

    Хабаровские живодерки расплакались после вынесения приговора

      Хабаровский суд вынес приговор по громкому делу о живодерках. Следователи доказали, что девушки жестоко убивали животных и снимали издевательства на видео, которое потом выкладывали в Интернет.

      Сегодня все подсудимые получили реальные сроки. Ближайшие годы они проведут в колонии общего режима. Зоозащитников такой вердикт не устроил. Они назвали его чрезмерно мягким. За процессом следила корреспондент НТВ Ольга Зенкова.

      В искренности слез одной из подсудимых никто из присутствующих в зале не усомнился. Но расплакалась Алёна отнюдь не из жалости к животным, которых вместе с подругой безжалостно убивала под прицелом видеокамеры. Индустриальный районный суд сегодня вынес приговор жительницам Хабаровска, прославившихся своей жестокостью. Вопреки надеждам девушек на условное наказание, они все-таки отправятся в колонию. Участницы процесса сегодня традиционно молчали, а вот их родители не скрывали эмоций в отношении тех, кто посмел осудить зверский поступок дочерей.

      Светлана Орлова, мать осужденной: «Я посмотрю, как вы своих детей воспитаете».

      Многотомное уголовное дело хабаровских живодерок суд рассматривал больше полугода. А началось все еще прошлой осенью. Когда в Интернете появились несколько фотографий и видеороликов расправ над животными. В Сеть их выложили вовсе не возмущенные пользователи. Девушки сами транслировали убийства, желая похвастаться своим хладнокровием.

      смотретьИмперия живодеров: кто стоит за зверскими убийствами на камеру
      Империя живодеров: кто стоит за зверскими убийствами на камеру
      Жертвами живодерок стали 15 животных. Кошек и собак злоумышленницы брали по объявлениям «отдам в добрые руки». Но то, что эти «добрые руки» потом делали с беззащитными питомцами, представить страшно. На одном из видеороликов потрошительницы убивают четырехмесячного щенка, а потом демонстрируют его еще бьющееся сердце. Подробнее — в репортаже НТВ.

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