Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

Суд Индустриального района Хабаровска признал виновными в жестоких убийствах животных и оскорблении чувств верующих двоих девушек и молодого человека. Осужденные получили реальные сроки заключения в колонии общего режима.
Суд признал Алёну Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы. Ее подруге, Алине Орловой, назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы. Приятель девушек Виктор Смышляев приговорен к 3 годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Все трое до вынесения приговора находились под стражей. Обвиняемые просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.
Дело о хабаровских живодерках прогремело летом прошлого года. Двух жительниц города обвинили в издевательстве над животными и их убийстве. По версии следствия, жертвами стали 15 птиц, кошек и собак. Живодерки выкладывали в Сеть фотографии с издевательствами над животными. На кадрах были запечатлены расчлененные тела кошек и собак, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными. Одной из девушек и ее приятелю также были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих — молодые люди записывали оскорбительные видеоролики. Кроме этого, подсудимым вменялся разбой: девушки с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.
Все трое до вынесения приговора находились под стражей. Обвиняемые просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.
Дело о хабаровских живодерках прогремело летом прошлого года. Двух жительниц города обвинили в издевательстве над животными и их убийстве. По версии следствия, жертвами стали 15 птиц, кошек и собак. Живодерки выкладывали в Сеть фотографии с издевательствами над животными. На кадрах были запечатлены расчлененные тела кошек и собак, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными. Одной из девушек и ее приятелю также были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих — молодые люди записывали оскорбительные видеоролики. Кроме этого, подсудимым вменялся разбой: девушки с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.
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