В Хабаровске начался суд над двумя живодерками

Сегодня в суде Хабаровска рассматривают дело так называемых хабаровских живодерок. На скамье подсудимых — две девушки, которых обвиняют в жестоком обращении с животными, и их приятель.
Заседание проходит в закрытом режиме из соображений безопасности. Не пустили в зал судебных заседаний и активистов-зоозащитников, которые у входа развернули плакаты и призвали осудить задержанных.
Дело о хабаровских живодерках прогремело летом прошлого года. Двух жительниц города обвинили в издевательстве над животными и их убийстве. По версии следствия, жертвами стали 15 птиц, кошек и собак.
Одной из девушек и ее приятелю также предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Кроме этого, по данным следствия, подсудимые с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги. Для всех задержанных обвинение намерено просить реальные сроки заключения.
Дело о хабаровских живодерках прогремело летом прошлого года. Двух жительниц города обвинили в издевательстве над животными и их убийстве. По версии следствия, жертвами стали 15 птиц, кошек и собак.
Одной из девушек и ее приятелю также предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Кроме этого, по данным следствия, подсудимые с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги. Для всех задержанных обвинение намерено просить реальные сроки заключения.
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