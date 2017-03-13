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  • 13.03, 10:57
В Хабаровске начался суд над двумя живодерками. Хабаровск, жестокость, издевательства, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Хабаровске начался суд над двумя живодерками

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В Хабаровске начался суд над двумя живодерками

В Хабаровске начался суд над двумя живодерками

В Хабаровске начался суд над двумя живодерками

    Сегодня в суде Хабаровска рассматривают дело так называемых хабаровских живодерок. На скамье подсудимых — две девушки, которых обвиняют в жестоком обращении с животными, и их приятель.

    Заседание проходит в закрытом режиме из соображений безопасности. Не пустили в зал судебных заседаний и активистов-зоозащитников, которые у входа развернули плакаты и призвали осудить задержанных.

    Дело о хабаровских живодерках прогремело летом прошлого года. Двух жительниц города обвинили в издевательстве над животными и их убийстве. По версии следствия, жертвами стали 15 птиц, кошек и собак.

    Одной из девушек и ее приятелю также предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Кроме этого, по данным следствия, подсудимые с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги. Для всех задержанных обвинение намерено просить реальные сроки заключения.

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