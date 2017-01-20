Хабаровским живодеркам предъявили обвинение по четырем статьям

Жительницам Хабаровска, ставшим фигурантками уголовного дела о живодерстве, и их подельнику предъявлено обвинение в окончательном виде.
Обвиняемые уже приступили к ознакомлению с материалами дела.
По версии следствия, две девушки с июня по август 2016 года систематически калечили и убивали животных. Кроме того, одна из обвиняемых неоднократно размещала в соцсетях изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Она же сняла и выложила в Сеть видео с унижениями мужчины из асоциальной группы. А 28 июля 2016 года обе девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.
Правоохранители считают, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Все трое обвиняемых находятся под арестом.
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