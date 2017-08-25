Зоозащитники обжалуют приговор хабаровским живодеркам

Зоозащитники планируют обжаловать приговор девушкам, которые совершали жестокие убийства животных в Хабаровске.
Зоозащитники назвали мягким приговор для хабаровских живодерок. В организации «Зоозащита ДВ» планируют добиться как минимум пяти лет лишения свободы для каждой из девушек, передает РИА Новости.
Наталья Коваленко, председатель организации «Зоозащита ДВ»: «Конкретно по статье „жестокое обращение с животными“ Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям. Считаем, что это недостаточное наказание, скорее всего, обжалуем его».
Сегодня районный суд Хабаровска признал Алёну Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды и назначил ей 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алина Орлова получила 3 года и 10 дней, их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.
Жертвами живодерок стали 15 животных и птиц. Девушки выкладывали в Сеть фотографии с издевательствами над животными: расчлененные тела кошек и собак, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными. Одной из девушек и ее приятелю также были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих — молодые люди записывали оскорбительные видеоролики. Кроме этого, подсудимым вменялся разбой: девушки с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.
Наталья Коваленко, председатель организации «Зоозащита ДВ»: «Конкретно по статье „жестокое обращение с животными“ Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям. Считаем, что это недостаточное наказание, скорее всего, обжалуем его».
Сегодня районный суд Хабаровска признал Алёну Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды и назначил ей 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алина Орлова получила 3 года и 10 дней, их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.
Жертвами живодерок стали 15 животных и птиц. Девушки выкладывали в Сеть фотографии с издевательствами над животными: расчлененные тела кошек и собак, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными. Одной из девушек и ее приятелю также были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих — молодые люди записывали оскорбительные видеоролики. Кроме этого, подсудимым вменялся разбой: девушки с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.
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