Независимость от здравого смысла: как Украина встретила свой государственный праздник

Украина отпраздновала День независимости. Бряцанье несуществующим оружием, отказ от русского языка, родного для 90 процентов населения, и надежда на то, что Запад им поможет.
МИД РФ ждет от Украины окончательного решения по правилам въезда для россиян. В ведомстве говорят, что тогда будет принято решение, как на это реагировать. Киев формально отказался от идеи визового режима с нашей страной, но вводит новый порядок, который может вступить в силу уже с 1 сентября. Въехать на Украину россияне смогут только по биометрическим загранпаспортам. Уведомлять украинскую сторону нужно будет за месяц. И придется заполнить анкету на сайте МИД Украины на украинском или английском языках, русский исключается.
При этом, как говорят специалисты, самих украинцев, говорящих на чистой мове, всего-то тысяч 30–50, и это, большей частью, филологи, журналисты, телеведущие. Процентов 90 жителей страны говорят по-русски. Так что, похоже, это еще один абсурдный, антинародный шаг. Новшество, с учетом вероятных ответных мер, на пару миллиардов долларов обчистит семейные бюджеты украинцев. Но равнодушие Киева к своим гражданам известно давно. И неудивительно, что в День независимости у здания правительства Украины гремят взрывы, как в четверг на улице Грушевского. «День зависимости» — специальный репортаж корреспондента НТВ Валерии Алехиной.
Военные НАТО маршируют по Крещатику в День независимости Украины. И президента Порошенко это, похоже, радует больше, чем родная независимая армия. В первых рядах зрителей бывшие президенты: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Как бы с народом и мэр Киева Виталий Кличко. Но, конечно, главный гость сегодня — министр обороны США Джеймс Мэттис. Для Украины это первый визит столь высокопоставленного военного из Америки за последние 10 лет. Пётр Порошенко даже в своей речи в очередной раз, как бы воспользовавшись случаем, попросил принять Украину в НАТО.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет в европейский союз и НАТО. Договоры о безвизовом режиме и евроассациации являются прямым доказательством того, что и де-юре, и де-факто Украина окончательно разорвала отношения с империей».
Но военные эксперты уверены, что насчет «широкого автобана в НАТО» Порошенко снова выдает мечты за реальность.
Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»: «Во-первых, идет внутренний вооруженный конфликт: де-факто — гражданская война. В этих условиях для НАТО принятие Украины может означать возможную военную конфронтацию с Россией. Другое дело — использовать Украину, как антироссийский таран, как плацдарм, как потенциальный театр военных действий. Очевидно, что в этом направлении и Вашингтон, и Брюссель будут работать очень упорно, но полноценный статус члена НАТО Украина не получит».
Многие украинские политологи задаются вопросом: какую независимость празднует Украина, если главный центр принятия всех политических решений в Киеве — это посольство США? Плюс полная экономическая зависимость от траншей МВФ, в обмен на которые киевским властям приходится то и дело принимать антинародные реформы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
При этом, как говорят специалисты, самих украинцев, говорящих на чистой мове, всего-то тысяч 30–50, и это, большей частью, филологи, журналисты, телеведущие. Процентов 90 жителей страны говорят по-русски. Так что, похоже, это еще один абсурдный, антинародный шаг. Новшество, с учетом вероятных ответных мер, на пару миллиардов долларов обчистит семейные бюджеты украинцев. Но равнодушие Киева к своим гражданам известно давно. И неудивительно, что в День независимости у здания правительства Украины гремят взрывы, как в четверг на улице Грушевского. «День зависимости» — специальный репортаж корреспондента НТВ Валерии Алехиной.
Военные НАТО маршируют по Крещатику в День независимости Украины. И президента Порошенко это, похоже, радует больше, чем родная независимая армия. В первых рядах зрителей бывшие президенты: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Как бы с народом и мэр Киева Виталий Кличко. Но, конечно, главный гость сегодня — министр обороны США Джеймс Мэттис. Для Украины это первый визит столь высокопоставленного военного из Америки за последние 10 лет. Пётр Порошенко даже в своей речи в очередной раз, как бы воспользовавшись случаем, попросил принять Украину в НАТО.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет в европейский союз и НАТО. Договоры о безвизовом режиме и евроассациации являются прямым доказательством того, что и де-юре, и де-факто Украина окончательно разорвала отношения с империей».
Но военные эксперты уверены, что насчет «широкого автобана в НАТО» Порошенко снова выдает мечты за реальность.
Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»: «Во-первых, идет внутренний вооруженный конфликт: де-факто — гражданская война. В этих условиях для НАТО принятие Украины может означать возможную военную конфронтацию с Россией. Другое дело — использовать Украину, как антироссийский таран, как плацдарм, как потенциальный театр военных действий. Очевидно, что в этом направлении и Вашингтон, и Брюссель будут работать очень упорно, но полноценный статус члена НАТО Украина не получит».
Многие украинские политологи задаются вопросом: какую независимость празднует Украина, если главный центр принятия всех политических решений в Киеве — это посольство США? Плюс полная экономическая зависимость от траншей МВФ, в обмен на которые киевским властям приходится то и дело принимать антинародные реформы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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