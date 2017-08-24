Дамаск направил в ООН жалобу на действия коалиции в Ракке

МИД Сирии направил в Совет безопасности ООН и генсеку организации жалобы в связи с действиями международной коалиции, возглавляемой США, в Ракке.
Ранее сообщалось, что за сутки в результате авианалета коалиции погибли не менее 78 мирных граждан. В связи с этим в ООН выразили обеспокоенность и осудили «любую атаку, которая нацелена против мирных жителей или объектов гражданской инфраструктуры».
Дамаск вновь призвал выполнять резолюцию Совбеза по борьбе с терроризмом. Тем временем спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и его турецкий коллега Седат Онала договорились активизировать усилия по согласованию четвертой зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Дамаск вновь призвал выполнять резолюцию Совбеза по борьбе с терроризмом. Тем временем спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и его турецкий коллега Седат Онала договорились активизировать усилия по согласованию четвертой зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
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