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  • 24.08, 11:55
    Дамаск направил в ООН жалобу на действия коалиции в Ракке. ООН, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДамаск направил в ООН жалобу на действия коалиции в Ракке

    Дамаск направил в ООН жалобу на действия коалиции в Ракке

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    Дамаск направил в ООН жалобу на действия коалиции в Ракке

    Дамаск направил в ООН жалобу на действия коалиции в Ракке

    Дамаск направил в ООН жалобу на действия коалиции в Ракке

      МИД Сирии направил в Совет безопасности ООН и генсеку организации жалобы в связи с действиями международной коалиции, возглавляемой США, в Ракке.

      Ранее сообщалось, что за сутки в результате авианалета коалиции погибли не менее 78 мирных граждан. В связи с этим в ООН выразили обеспокоенность и осудили «любую атаку, которая нацелена против мирных жителей или объектов гражданской инфраструктуры».

      Дамаск вновь призвал выполнять резолюцию Совбеза по борьбе с терроризмом. Тем временем спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и его турецкий коллега Седат Онала договорились активизировать усилия по согласованию четвертой зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

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