В Пентагоне ушли от ответа на неудобный вопрос о гибели мирных жителей в Ракке

В ООН обеспокоены информацией о гибели десятков мирных жителей в сирийской Ракке. Накануне информационное агентство SANA сообщило о мощном авиаударе, который нанесли самолеты возглавляемой США коалиции.
Наступление на сирийский город Ракка продолжается третий месяц. И все это время жители города находятся меж двух огней. Самолеты американской коалиции с воздуха расчищают дорогу сухопутным арабо-курдским войскам, не слишком заботясь о прицельности своих ударов. А боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) используют население как живой щит. Сегодня, наконец, тревогу забили в ООН. Как заявил официальный представитель генсека организации, сообщения о мирных жертвах авианалетов становятся пугающими.
По сообщениям сирийского агентства SANA, только за минувшие сутки в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, в Ракке погибли 78 человек. Десятки были ранены. Серьезно пострадали жилые дома в трех районах города. Появились кадры из госпиталя Эль-Камышлы, куда доставляют пострадавших от бомбардировок. Очевидцы уверены: атака на мирных жителей была преднамеренной.
Люди, пережившие авианалеты, также подтвердили слухи: будто во время одного из ударов в провинции Ракка американцы применили белый фосфор — боеприпас, который запрещено использовать на заселенных территориях, даже если там находятся военные объекты.
Очевидец: «Говорили, что коалиция использовала белый фосфор в районе Фарос в провинции Ракка. Так вот, ее бомбили как раз эти самолеты. Кто еще мог это сделать? Они целились в дома мирных жителей и местность вокруг них».
Сирийские власти ранее обвиняли США в применении химикатов, но в Вашингтоне тогда заявили, что фосфорные бомбы используют строго в рамках международной конвенции. Между тем накануне министр обороны США Джо Мэттис побывал в Ираке. О многочисленных жертвах среди мирного населения при освобождении Мосула не вспомнил, информацию о погибших мирных сирийцах тоже обошел молчанием. В Пентагоне заявили, что коалиция изучает сообщения обо всех инцидентах. И, если они подтвердятся, скорее всего как обычно спишут на «ошибку». Только «работа над ошибками» в планы США явно не входит.
По сообщениям сирийского агентства SANA, только за минувшие сутки в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, в Ракке погибли 78 человек. Десятки были ранены. Серьезно пострадали жилые дома в трех районах города. Появились кадры из госпиталя Эль-Камышлы, куда доставляют пострадавших от бомбардировок. Очевидцы уверены: атака на мирных жителей была преднамеренной.
Люди, пережившие авианалеты, также подтвердили слухи: будто во время одного из ударов в провинции Ракка американцы применили белый фосфор — боеприпас, который запрещено использовать на заселенных территориях, даже если там находятся военные объекты.
Очевидец: «Говорили, что коалиция использовала белый фосфор в районе Фарос в провинции Ракка. Так вот, ее бомбили как раз эти самолеты. Кто еще мог это сделать? Они целились в дома мирных жителей и местность вокруг них».
Сирийские власти ранее обвиняли США в применении химикатов, но в Вашингтоне тогда заявили, что фосфорные бомбы используют строго в рамках международной конвенции. Между тем накануне министр обороны США Джо Мэттис побывал в Ираке. О многочисленных жертвах среди мирного населения при освобождении Мосула не вспомнил, информацию о погибших мирных сирийцах тоже обошел молчанием. В Пентагоне заявили, что коалиция изучает сообщения обо всех инцидентах. И, если они подтвердятся, скорее всего как обычно спишут на «ошибку». Только «работа над ошибками» в планы США явно не входит.
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