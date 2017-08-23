В ООН обеспокоены гибелью мирных жителей при ударах коалиции в Ракке

В ООН высказали глубокую обеспокоенность сообщениями о гибели десятков мирных жителей в сирийском городе Ракка в результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой США.
Как заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН, во всемирной организации осуждают «любую атаку, которая нацелена против мирных жителей или объектов гражданской инфраструктуры».
В последние недели ООН получила информацию о десятках убитых и раненых в Ракке в результате авиаударов и обстрелов. А во вторник агентство САНА сообщило, что только за последние сутки от авианалетов международной коалиции в Ракке погибли не меньше 78 мирных жителей.
По информации агентства, в результате бомбардировок также были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры сразу в трех кварталах города.
В последние недели ООН получила информацию о десятках убитых и раненых в Ракке в результате авиаударов и обстрелов. А во вторник агентство САНА сообщило, что только за последние сутки от авианалетов международной коалиции в Ракке погибли не меньше 78 мирных жителей.
По информации агентства, в результате бомбардировок также были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры сразу в трех кварталах города.
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