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  • 23.08, 10:56
    В ООН обеспокоены гибелью мирных жителей при ударах коалиции в Ракке. ООН, США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ООН обеспокоены гибелью мирных жителей при ударах коалиции в Ракке

    В ООН обеспокоены гибелью мирных жителей при ударах коалиции в Ракке

    6 комментариев
    В ООН обеспокоены гибелью мирных жителей при ударах коалиции в Ракке

    В ООН обеспокоены гибелью мирных жителей при ударах коалиции в Ракке

    В ООН обеспокоены гибелью мирных жителей при ударах коалиции в Ракке

      В ООН высказали глубокую обеспокоенность сообщениями о гибели десятков мирных жителей в сирийском городе Ракка в результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой США.

      Как заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН, во всемирной организации осуждают «любую атаку, которая нацелена против мирных жителей или объектов гражданской инфраструктуры».

      В последние недели ООН получила информацию о десятках убитых и раненых в Ракке в результате авиаударов и обстрелов. А во вторник агентство САНА сообщило, что только за последние сутки от авианалетов международной коалиции в Ракке погибли не меньше 78 мирных жителей.

      По информации агентства, в результате бомбардировок также были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры сразу в трех кварталах города.

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