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  • 23.08, 20:51

    Несколько человек задержаны после суда над Серебренниковым

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Владимир Астапкович
    Несколько человек задержаны после суда над Серебренниковым

    Несколько человек задержаны после суда над Серебренниковым

    Несколько человек задержаны после суда над Серебренниковым
  • Фото РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Несколько человек были задержаны после заседания Басманного суда Москвы по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

    Литературный критик и журналист Анна Наринская была задержана приставами внутри здания суда. Как пояснила женщина, она стала «спорить с тем, что приятельницу стали задерживать».

    Очевидцы рассказали, что женщину задержали, когда та пела песню «Перемен» Виктора Цоя. В это время Серебренникова выводили из зала.

    На момент написания этой новости стало известно, что Наринскую освободили. Об этом она сама сообщила на своей страничке в соцсети.

    Вот так так. Меня задержали
    UPD вышла! Всем спасибо

    Опубликовано Anna Narinskaya 23 августа 2017 г.


    смотретьКирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Режиссера подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Он был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. Сам режиссер свою вину отрицает.

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