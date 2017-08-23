Несколько человек задержаны после суда над Серебренниковым

Несколько человек были задержаны после заседания Басманного суда Москвы по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
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Литературный критик и журналист Анна Наринская была задержана приставами внутри здания суда. Как пояснила женщина, она стала «спорить с тем, что приятельницу стали задерживать».
Очевидцы рассказали, что женщину задержали, когда та пела песню «Перемен» Виктора Цоя. В это время Серебренникова выводили из зала.
На момент написания этой новости стало известно, что Наринскую освободили. Об этом она сама сообщила на своей страничке в соцсети.
Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Режиссера подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Он был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. Сам режиссер свою вину отрицает.
Очевидцы рассказали, что женщину задержали, когда та пела песню «Перемен» Виктора Цоя. В это время Серебренникова выводили из зала.
На момент написания этой новости стало известно, что Наринскую освободили. Об этом она сама сообщила на своей страничке в соцсети.
Вот так так. Меня задержалиОпубликовано Anna Narinskaya 23 августа 2017 г.
UPD вышла! Всем спасибо
Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Режиссера подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Он был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. Сам режиссер свою вину отрицает.
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