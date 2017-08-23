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  • 23.08, 20:51
    Работник ГАЗа убил возлюбленную в кабинете начальника. ГАЗ, Нижний Новгород, заводы и фабрики, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаботник ГАЗа убил возлюбленную в кабинете начальника

    Работник ГАЗа убил возлюбленную в кабинете начальника

    11 комментариев
    Работник ГАЗа убил возлюбленную в кабинете начальника

    Работник ГАЗа убил возлюбленную в кабинете начальника

    Работник ГАЗа убил возлюбленную в кабинете начальника

      Стали известны подробности шокирующего происшествия на территории нижегородского завода ГАЗ, где сотрудник литейного цеха в разгар рабочей смены устроил резню, убив начальника и еще нескольких коллег.

      Насколько зла бывает любовь, сегодня с раннего утра обсуждает весь Нижний Новгород. Трагедия в духе Шекспира развернулась на территории Горьковского автозавода. Рабочий расправился со своим начальником и коллегами — трое погибли на месте. Еще двое пострадали и были доставлены в больницу.

      Ревность — основной мотив преступления, совершенного формовщиком завода. Известно, что Сергей Барахов, вышедший из отпуска, якобы узнал, что его непосредственный начальник положил глаз на 44-летнюю лаборантку, за которой Барахов долго ухаживал. Эта новость задела самолюбие мужчины.

      Рано утром Сергей, как положено, сдал смену, но домой не пошел. Вместо этого он явился на прием к директору, прихватив с собой нож. В кабинете застал шефа и свою возлюбленную вместе. Не слушая никаких объяснений, обоим нанес по несколько ударов.

      Работники цеха, увидев, что происходит в кабинете начальника, пытались задержать обезумевшего Барахова. Но тот уже не разбирал, кто перед ним. Разделавшись с боссом и знакомой, формовщик убил еще одного мужчину и ранил двоих коллег. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства.

      Раненного при задержании нападавшего доставили в ту же больницу, где врачи борются за жизни раненных им людей. О том, насколько стабильно его состояние и когда можно будет провести допрос, врачи пока не говорят.

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