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  • 23.08, 10:56

    Ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе

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    Ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе

    Ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе

    Ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе

    На территории Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде неизвестный убил троих человек и ранил еще двоих. Об этом сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что инцидент произошел в литейном цехе. Нападавший является сотрудником предприятия.

    Как сообщает издание «В городе N», 41-летний нападавший задержан. Его оперативно удалось отыскать в одном из цехов. При задержании применялись спецсредства, преступник получил ранение.

    По некоторым данным, среди погибших — начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории. По предварительным данным, конфликт произошел во время сдачи смены.

    Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила информацию о ЧП. По ее словам, преступление было совершено на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений», передает «Интерфакс».

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