Ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе

На территории Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде неизвестный убил троих человек и ранил еще двоих. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что инцидент произошел в литейном цехе. Нападавший является сотрудником предприятия.
Как сообщает издание «В городе N», 41-летний нападавший задержан. Его оперативно удалось отыскать в одном из цехов. При задержании применялись спецсредства, преступник получил ранение.
По некоторым данным, среди погибших — начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории. По предварительным данным, конфликт произошел во время сдачи смены.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила информацию о ЧП. По ее словам, преступление было совершено на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений», передает «Интерфакс».
Как сообщает издание «В городе N», 41-летний нападавший задержан. Его оперативно удалось отыскать в одном из цехов. При задержании применялись спецсредства, преступник получил ранение.
По некоторым данным, среди погибших — начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории. По предварительным данным, конфликт произошел во время сдачи смены.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила информацию о ЧП. По ее словам, преступление было совершено на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений», передает «Интерфакс».
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