Пострадавшие жители Ракки рассказали о применении коалицией США химоружия

В ООН обеспокоены сообщениями о гибели десятков мирных жителей в сирийском городе Ракка в результате ударов коалиции во главе с США.
Как заявил официальный представитель генсека ООН, организация осуждает «любую атаку на мирных жителей или объекты гражданской инфраструктуры».
По сообщениям сирийского агентства SANA, за минувшие сутки в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, в Ракке погибли 78 человек, десятки были ранены. Серьезно пострадали жилые дома в трех районах города. Телеканал RT снял эксклюзивные кадры в госпитале Эль-Камышлы, куда доставили пострадавших от бомбардировок. Очевидцы считают, что атака на мирных жителей была преднамеренной.
Очевидец: «Их самолеты-разведчики сняли нас, пролетая на малой высоте. Они должны были отлично видеть, что в этой области не было боевиков. На улицах играли дети, и мы набирали воду из водоотвода буквально по каплям. Нас снимали, а затем целенаправленно нанесли по нам удар. Наш дом и дома других мирных жителей были их прямой целью».
Очевидцы, пережившие авианалет, также подтвердили слухи о том, что во время одного из ударов в провинции Ракка самолеты коалиции применили химическое оружие — белый фосфор. В Пентагоне эту информацию опровергать не стали, заявив, что коалиция изучает сообщения обо всех инцидентах.
По сообщениям сирийского агентства SANA, за минувшие сутки в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, в Ракке погибли 78 человек, десятки были ранены. Серьезно пострадали жилые дома в трех районах города. Телеканал RT снял эксклюзивные кадры в госпитале Эль-Камышлы, куда доставили пострадавших от бомбардировок. Очевидцы считают, что атака на мирных жителей была преднамеренной.
Очевидец: «Их самолеты-разведчики сняли нас, пролетая на малой высоте. Они должны были отлично видеть, что в этой области не было боевиков. На улицах играли дети, и мы набирали воду из водоотвода буквально по каплям. Нас снимали, а затем целенаправленно нанесли по нам удар. Наш дом и дома других мирных жителей были их прямой целью».
Очевидцы, пережившие авианалет, также подтвердили слухи о том, что во время одного из ударов в провинции Ракка самолеты коалиции применили химическое оружие — белый фосфор. В Пентагоне эту информацию опровергать не стали, заявив, что коалиция изучает сообщения обо всех инцидентах.
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