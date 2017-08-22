Коалиция США за сутки убила почти 80 мирных жителей в Ракке

Не менее 78 мирных жителей погибли в сирийском городе Ракка в результате авианалета так называемой международной коалиции, возглавляемой США.
Как сообщило агентство SANA, в результате бомбежки были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры сразу в трех кварталах.
Несколько дней назад самолеты союзников нанесли удары по деревне Джизаа, их жертвами стали около 20 человек. В российском МИД уже неоднократно подчеркивали, что западные партнеры действуют без санкций Совета Безопасности ООН, а также без разрешения официального Дамаска.
Несколько дней назад самолеты союзников нанесли удары по деревне Джизаа, их жертвами стали около 20 человек. В российском МИД уже неоднократно подчеркивали, что западные партнеры действуют без санкций Совета Безопасности ООН, а также без разрешения официального Дамаска.
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