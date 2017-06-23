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  • 23.06, 15:20
    В хабаровской больнице объяснили, почему охрана не остановила избиение хирурга. Хабаровск, больницы, врачи, драки и избиения, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В хабаровской больнице объяснили, почему охрана не остановила избиение хирурга

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    В хабаровской больнице объяснили, почему охрана не остановила избиение хирурга

    В хабаровской больнице объяснили, почему охрана не остановила избиение хирурга

      Охрана не смогла остановить злоумышленника, избившего врача в хабаровской больнице, поскольку просто не подготовлена к подобным ситуациям. Об этом заявил главный врач горбольницы №10 Александр Калашников.

      Александр Калашников: «У нас есть несколько пунктов охраны во всех приемных отделениях, к сожалению, в основном это пожилые люди, которые не имеют специальных средств и каким-то образом повлиять на возникающие криминальные ситуации они не в состоянии».

      Ранее сообщалось, что хирурга 10-й хабаровской больницы избил пациент, которого доставили в медицинское учреждение с жалобами на резкие боли в животе. Дебошир напал на доктора после того, как тот в профессиональных целях поинтересовался происхождением рубцов и шрамов на теле пациента.

      Избитому хирургу потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматический вывих плеча, множественные ушибы и ссадины. По факту нападения на врача было возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.

      Подробности — в видеоматериале.

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