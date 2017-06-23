Избитого в Хабаровске хирурга перевели на амбулаторное лечение

Сегодня в Хабаровске следователи устанавливают обстоятельства нападения пациента на врача — хирурга приемного отделения одной из больниц города. Накануне вечером к медикам обратился мужчина с жалобами на здоровье. Однако во время первичного осмотра начал вести себя агрессивно и неадекватно.
Избиение молодого врача 10-й хабаровской больницы зафиксировала камера наблюдения, установленная в приемном покое. О том, что осталось за кадром, рассказал шокированный медперсонал.
Накануне вечером скорая помощь доставила в больницу 31-летнего мужчину, который жаловался на резкие боли в животе. Медсестры отвезли его на кресле-каталке в кабинет хирурга. Осмотреть пациента пришел дежурный врач, однако процедуру пришлось экстренно прекратить.
Евгения Святая, медсестра: «Через две минуты доктор выходит к нам, в коридор. Пациент уже нанес ему в кабинете удар. Доктор вышел к нам, чтобы избежать конфликта. На этом пациент выскакивает за доктором, хватает кресло тяжелое и бросает в нашего доктора».
К буйному пациенту неожиданно вернулась способность ходить. Он догнал ретировавшегося в коридор доктора, повалил его на пол и начал избивать. Медсестры и санитарки попытались агрессора утихомирить словами, но безуспешно. Дать отпор неадекватному мужчине не смог даже охранник.
Остудить пыл пациента удалось только полицейскому наряду. Избитому хирургу самому потребовалась медицинская помощь. Его отвезли в другую больницу на прием к травматологу. У избитого врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматический вывих плеча, множественные ушибы и ссадины.
Со слов пострадавшего доктора, во время осмотра он заметил на руках у пациента шрамы и татуировки, и, как любой профессиональный врач, поинтересовался, откуда они. Но молодого человека этот вопрос привел в бешенство. Несмотря на тяжесть травм, избитого хирурга сегодня перевели на амбулаторное лечение.
Распустивший кулаки пациент задержан, против него следователи возбудили уголовное дело. Тем временем руководство больницы, где случилось ЧП, всерьез опасается, что после выздоровления молодой и перспективный врач уже не вернется к своей работе.
Накануне вечером скорая помощь доставила в больницу 31-летнего мужчину, который жаловался на резкие боли в животе. Медсестры отвезли его на кресле-каталке в кабинет хирурга. Осмотреть пациента пришел дежурный врач, однако процедуру пришлось экстренно прекратить.
Евгения Святая, медсестра: «Через две минуты доктор выходит к нам, в коридор. Пациент уже нанес ему в кабинете удар. Доктор вышел к нам, чтобы избежать конфликта. На этом пациент выскакивает за доктором, хватает кресло тяжелое и бросает в нашего доктора».
К буйному пациенту неожиданно вернулась способность ходить. Он догнал ретировавшегося в коридор доктора, повалил его на пол и начал избивать. Медсестры и санитарки попытались агрессора утихомирить словами, но безуспешно. Дать отпор неадекватному мужчине не смог даже охранник.
Остудить пыл пациента удалось только полицейскому наряду. Избитому хирургу самому потребовалась медицинская помощь. Его отвезли в другую больницу на прием к травматологу. У избитого врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматический вывих плеча, множественные ушибы и ссадины.
Со слов пострадавшего доктора, во время осмотра он заметил на руках у пациента шрамы и татуировки, и, как любой профессиональный врач, поинтересовался, откуда они. Но молодого человека этот вопрос привел в бешенство. Несмотря на тяжесть травм, избитого хирурга сегодня перевели на амбулаторное лечение.
Распустивший кулаки пациент задержан, против него следователи возбудили уголовное дело. Тем временем руководство больницы, где случилось ЧП, всерьез опасается, что после выздоровления молодой и перспективный врач уже не вернется к своей работе.
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