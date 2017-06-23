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  • 23.06, 12:17
    Следователи изучают видео нападения пациента на врача в хабаровской больнице. Хабаровск, врачи, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Следователи изучают видео нападения пациента на врача в хабаровской больнице

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    Следователи изучают видео нападения пациента на врача в хабаровской больнице

    Следователи изучают видео нападения пациента на врача в хабаровской больнице

    Следователи изучают видео нападения пациента на врача в хабаровской больнице

      В Хабаровске следователи устанавливают обстоятельства нападения пациента на врача-хирурга приемного отделения одной из больниц города.

      Накануне вечером к медикам обратился мужчина с жалобами на здоровье. Но во время первичного осмотра начал вести себя неадекватно: оскорбил доктора, а затем бросил в него стулом и начал избивать.

      Медикам удалось быстро нажать на тревожную кнопку, и через несколько минут прибывший наряд полиции скрутил дебошира. У врача диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травматический вывих плеча, множественные ушибы и ссадины.

      Александр Калашников, главврач больницы: «Мы находимся просто в шоке от случившегося. Врач длительное время будет нетрудоспособен. Я не уверен, что впоследствии врач захочет вернуться к своей работе, к сожалению».

      Как уже удалось выяснить, пациенту якобы не понравились вопросы врача о многочисленных татуировках и шрамах на теле. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

      На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении несколько законопроектов об усилении наказания за нападения на врачей. После вступления их в силу ответственность за такие действия будет ужесточена.

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