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  • 23.06, 06:13

    Агрессивный пациент избил хирурга в Хабаровске

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    Агрессивный пациент избил хирурга в Хабаровске

    Агрессивный пациент избил хирурга в Хабаровске

    В хабаровской больнице врачу понадобилась госпитализация после визита пациента.

    Нападение произошло в городской клинической больнице №10 в четверг вечером.

    Александр Калашников, главный врач: «Пациенту во время осмотра не понравились вопросы по поводу наличия на его теле множества рубцов и шрамов. Пациент сначала бросил в хирурга стул. Врач выбежал из кабинета в коридор, но буйный пациент кинулся за ним, догнал и избил».

    Медика госпитализировали в краевую клиническую больницу №2 с черепно-мозговой травмой, травматическим вывихом плеча и ушибами. Пострадавший написал на буйного пациента заявление.

    Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Избиение было зафиксировано камерами наблюдения, передает «Интерфакс».

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