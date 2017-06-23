Агрессивный пациент избил хирурга в Хабаровске

В хабаровской больнице врачу понадобилась госпитализация после визита пациента.
Нападение произошло в городской клинической больнице №10 в четверг вечером.
Александр Калашников, главный врач: «Пациенту во время осмотра не понравились вопросы по поводу наличия на его теле множества рубцов и шрамов. Пациент сначала бросил в хирурга стул. Врач выбежал из кабинета в коридор, но буйный пациент кинулся за ним, догнал и избил».
Медика госпитализировали в краевую клиническую больницу №2 с черепно-мозговой травмой, травматическим вывихом плеча и ушибами. Пострадавший написал на буйного пациента заявление.
Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Избиение было зафиксировано камерами наблюдения, передает «Интерфакс».
Александр Калашников, главный врач: «Пациенту во время осмотра не понравились вопросы по поводу наличия на его теле множества рубцов и шрамов. Пациент сначала бросил в хирурга стул. Врач выбежал из кабинета в коридор, но буйный пациент кинулся за ним, догнал и избил».
Медика госпитализировали в краевую клиническую больницу №2 с черепно-мозговой травмой, травматическим вывихом плеча и ушибами. Пострадавший написал на буйного пациента заявление.
Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Избиение было зафиксировано камерами наблюдения, передает «Интерфакс».
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