«День гнева»: в Лондоне тысячи протестующих вышли на улицы после пожара в высотке

Многотысячные протесты охватили Лондон. Участники акции «День гнева» маршем прошли к
Даунинг-стрит.
Несколько демонстрантов попытались использовать дымовые шашки и штурмовать ворота резиденции премьера. На их пути стеной встали полицейские. Двоих задержали.
Поводом для недовольства стали политические неудачи Терезы Мэй. Последней каплей оказался страшный пожар в столичной многоэтажке, где погибли и пропали без вести десятки человек. Участники демонстрации обвинили премьера в том, что она несколько дней игнорировала происходящее. Они потребовали обеспечить пострадавших жильем и предотвратить подобные трагедии в будущем.
Участник акции «День гнева»: «После пожара Тереза Мэй прошла мимо меня. Мы звали ее, но она говорила только с пожарными. Зачем приезжать на место трагедии, если вы не хотите говорить с пострадавшими? Я потерял родных, некоторые в больнице в критическом состоянии. Но я не получаю никакой информации от властей. Нам сказали, что нужно встать в лист ожидания. Какое может быть ожидание, если нам негде жить? Мы спим на улице!».
Тереза Мэй во время заседания палаты общин принесла извинения за недостаточную поддержку пострадавших и пообещала, что они получат жилье в течение трех недель.
Поводом для недовольства стали политические неудачи Терезы Мэй. Последней каплей оказался страшный пожар в столичной многоэтажке, где погибли и пропали без вести десятки человек. Участники демонстрации обвинили премьера в том, что она несколько дней игнорировала происходящее. Они потребовали обеспечить пострадавших жильем и предотвратить подобные трагедии в будущем.
Участник акции «День гнева»: «После пожара Тереза Мэй прошла мимо меня. Мы звали ее, но она говорила только с пожарными. Зачем приезжать на место трагедии, если вы не хотите говорить с пострадавшими? Я потерял родных, некоторые в больнице в критическом состоянии. Но я не получаю никакой информации от властей. Нам сказали, что нужно встать в лист ожидания. Какое может быть ожидание, если нам негде жить? Мы спим на улице!».
Тереза Мэй во время заседания палаты общин принесла извинения за недостаточную поддержку пострадавших и пообещала, что они получат жилье в течение трех недель.
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