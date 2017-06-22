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  • 22.06, 18:06
    «День гнева»: в Лондоне тысячи протестующих вышли на улицы после пожара в высотке. Великобритания, Лондон, митинги и протесты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «День гнева»: в Лондоне тысячи протестующих вышли на улицы после пожара в высотке

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    «День гнева»: в Лондоне тысячи протестующих вышли на улицы после пожара в высотке

    «День гнева»: в Лондоне тысячи протестующих вышли на улицы после пожара в высотке

    «День гнева»: в Лондоне тысячи протестующих вышли на улицы после пожара в высотке

      Многотысячные протесты охватили Лондон. Участники акции «День гнева» маршем прошли к Даунинг-стрит.

      Несколько демонстрантов попытались использовать дымовые шашки и штурмовать ворота резиденции премьера. На их пути стеной встали полицейские. Двоих задержали.

      Поводом для недовольства стали политические неудачи Терезы Мэй. Последней каплей оказался страшный пожар в столичной многоэтажке, где погибли и пропали без вести десятки человек. Участники демонстрации обвинили премьера в том, что она несколько дней игнорировала происходящее. Они потребовали обеспечить пострадавших жильем и предотвратить подобные трагедии в будущем.

      Участник акции «День гнева»: «После пожара Тереза Мэй прошла мимо меня. Мы звали ее, но она говорила только с пожарными. Зачем приезжать на место трагедии, если вы не хотите говорить с пострадавшими? Я потерял родных, некоторые в больнице в критическом состоянии. Но я не получаю никакой информации от властей. Нам сказали, что нужно встать в лист ожидания. Какое может быть ожидание, если нам негде жить? Мы спим на улице!».

      Тереза Мэй во время заседания палаты общин принесла извинения за недостаточную поддержку пострадавших и пообещала, что они получат жилье в течение трех недель.

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