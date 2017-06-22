Воробьёв пообещал закрыть свалку в Балашихе 23 июня

Полигон твердых бытовых отходов в подмосковной Балашихе, на который местные жители пожаловались Владимиру Путину в ходе прямой линии, будет закрыт уже 23 июня, сообщила
пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на слова главы региона Андрея Воробьёва.
В правительстве Подмосковья отметили, что Андрей Воробьёв во исполнение поручения президента «дал команду закрыть полигон „Кучино“ в Балашихе» с утра 23 июня. Заявка на его рекультивацию будет подана уже сегодня.
Ранее сегодня закрыть свалку в Подмосковье в ультимативной форме потребовал Владимир Путин. На совещании с членами правительства президент поинтересовался у главы Минприроды Сергея Донского, в какие сроки может быть ликвидирован мусорный полигон. Министр сообщил, что свалка будет закрыта в 2019 году, но этот срок Путина не устроил. Президент поручил ликвидировать свалку за месяц.
отправился в Балашиху сразу же после эфира.
Ранее сегодня закрыть свалку в Подмосковье в ультимативной форме потребовал Владимир Путин. На совещании с членами правительства президент поинтересовался у главы Минприроды Сергея Донского, в какие сроки может быть ликвидирован мусорный полигон. Министр сообщил, что свалка будет закрыта в 2019 году, но этот срок Путина не устроил. Президент поручил ликвидировать свалку за месяц.
отправился в Балашиху сразу же после эфира.
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