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  • 22.06, 18:07

    Воробьёв пообещал закрыть свалку в Балашихе 23 июня

    2 комментария
    Воробьёв пообещал закрыть свалку в Балашихе 23 июня

    Воробьёв пообещал закрыть свалку в Балашихе 23 июня

    Воробьёв пообещал закрыть свалку в Балашихе 23 июня

    Полигон твердых бытовых отходов в подмосковной Балашихе, на который местные жители пожаловались Владимиру Путину в ходе прямой линии, будет закрыт уже 23 июня, сообщила пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на слова главы региона Андрея Воробьёва.

    В правительстве Подмосковья отметили, что Андрей Воробьёв во исполнение поручения президента «дал команду закрыть полигон „Кучино“ в Балашихе» с утра 23 июня. Заявка на его рекультивацию будет подана уже сегодня.

    Ранее сегодня закрыть свалку в Подмосковье в ультимативной форме потребовал Владимир Путин. На совещании с членами правительства президент поинтересовался у главы Минприроды Сергея Донского, в какие сроки может быть ликвидирован мусорный полигон. Министр сообщил, что свалка будет закрыта в 2019 году, но этот срок Путина не устроил. Президент поручил ликвидировать свалку за месяц.

    На расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов огромную свалку жители Балашихи пожаловались Владимиру Путину во время прямой линии 15 июня. Губернатор Подмосковья отправился в Балашиху сразу же после эфира.

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