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  • 22.06, 18:06
    Действия главы делегации «Рособоронэкспорта» при ограблении восхитили французские СМИ. Париж, Франция, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Действия главы делегации «Рособоронэкспорта» при ограблении восхитили французские СМИ

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    Действия главы делегации «Рособоронэкспорта» при ограблении восхитили французские СМИ

    Действия главы делегации «Рособоронэкспорта» при ограблении восхитили французские СМИ

    Действия главы делегации «Рособоронэкспорта» при ограблении восхитили французские СМИ

      Французская пресса сегодня обсуждает инцидент, произошедший в пригороде Парижа. В скандально известной коммуне Сен-Дени произошло ограбление, которое вполне могло бы остаться незамеченным, если бы не одно обстоятельство — преступники напали на машину российской делегации, которая участвует в авиакосмическом салоне Ле-Бурже.

      Поведение главы нашей делегации и его водителя вызвало неподдельный восторг французских журналистов. Хотя для Парижа ситуация обыденная. Целые банды искателей легкой наживы патрулируют улицы на легких мотоциклах, вырывают сумочки у зевак-туристов, иногда нападают и на машины. Так и в этом случае.

      Накануне вечером Сергей Корнев возвращался после закрытия выставки Ле-Бурже. На выезде из тоннеля с его автомобилем поравнялся скутер. Грабитель выбил стекло и попытался схватить сумочку, лежавшую на заднем сиденье. Французских журналистов изумил сам факт того, что Корнев оказал сопротивление грабителям, и то, что женщина-шофер (в парижской прессе ее называют телохранителем Корнева) начала преследование.

      Le Figaro: «Главу российской делегации стукнули по голове, а у его водителя вырвали сумку. Она бросилась в погоню за грабителями, добежала до места, где ее окружили около 50 человек. Они ее избили и пытались изнасиловать. Об этом следователям сама пострадавшая. Прибывшие на место полицейские задержали четырех подозреваемых».

      Отчаянная смелость этой женщины привела журналистов в восторг. Чего стоят заголовки в газетах: «Двое против пятидесяти» или «Двое русских преследовали грабителей до их логова». Согласно этой героической версии, изложенной в парижской криминальной хронике, наши соотечественники поставили на уши весь криминальный район Сен-Дени, невзирая на превосходящие силы противника.

      Valeurs Actuelles: «Двое русских не растерялись. Это было похоже на кадры из американских блокбастеров. Жертвы ограбления тотчас рванули за своими обидчиками, удиравшими на скутере. Они пронеслись по всему 93-му кварталу и, как им показалось, увидели четверых грабителей. О том, чтобы вызвать полицию, не было и речи. Русские решили самостоятельно найти воров. Они вышли из машины и пошли пешком. Через некоторое время их окружили около 50 человек. И вот тут уже пришлось обратиться за помощью к стражам порядка».

      Чтобы было понятнее, стоит сказать, что коренные парижане без нужды в Сен-Дени не ходят. Это раньше он был тихим пригородом, усыпальницей королей. А сейчас знаменитое аббатство окружено мечетями, и бал там правят турки, арабы и североафриканцы.

      Разумеется, официальное коммюнике российского МИД отличается от всех этих историй в парижской прессе. Хотя факт остается фактом. Нападение было, и представитель «Рособорнэкспорта» действительно отбивался от грабителей.

      Мария Захарова: «Французские СМИ в принципе все перепутали. Хочется внести ясность. В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой автомашины. Водителем была женщина. Она не является гражданкой РФ. Силами сотрудника российской делегации, который находился в машине, удалось нейтрализовать ситуацию. В результате, к сожалению, он получил незначительную травму. По факту случившегося посольство Российской Федерации направило ноту Министерству иностранных дел Франции с просьбой тщательно расследовать это дело».

      Нападавшие задержаны. Насколько известно, они не знали, чья это машина, и кто в ней находился.

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