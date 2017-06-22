Действия главы делегации «Рособоронэкспорта» при ограблении восхитили французские СМИ

Французская пресса сегодня обсуждает инцидент, произошедший в пригороде Парижа. В скандально известной коммуне
Сен-Дени произошло ограбление, которое вполне могло бы остаться незамеченным, если бы не одно обстоятельство — преступники напали на машину российской делегации, которая участвует в авиакосмическом салоне Ле-Бурже.
Поведение главы нашей делегации и его водителя вызвало неподдельный восторг французских журналистов. Хотя для Парижа ситуация обыденная. Целые банды искателей легкой наживы патрулируют улицы на легких мотоциклах, вырывают сумочки у зевак-туристов, иногда нападают и на машины. Так и в этом случае.
Накануне вечером Сергей Корнев возвращался после закрытия выставки Ле-Бурже. На выезде из тоннеля с его автомобилем поравнялся скутер. Грабитель выбил стекло и попытался схватить сумочку, лежавшую на заднем сиденье. Французских журналистов изумил сам факт того, что Корнев оказал сопротивление грабителям, и то, что женщина-шофер (в парижской прессе ее называют телохранителем Корнева) начала преследование.
Le Figaro: «Главу российской делегации стукнули по голове, а у его водителя вырвали сумку. Она бросилась в погоню за грабителями, добежала до места, где ее окружили около 50 человек. Они ее избили и пытались изнасиловать. Об этом следователям сама пострадавшая. Прибывшие на место полицейские задержали четырех подозреваемых».
Отчаянная смелость этой женщины привела журналистов в восторг. Чего стоят заголовки в газетах: «Двое против пятидесяти» или «Двое русских преследовали грабителей до их логова». Согласно этой героической версии, изложенной в парижской криминальной хронике, наши соотечественники поставили на уши весь криминальный район Сен-Дени, невзирая на превосходящие силы противника.
Valeurs Actuelles: «Двое русских не растерялись. Это было похоже на кадры из американских блокбастеров. Жертвы ограбления тотчас рванули за своими обидчиками, удиравшими на скутере. Они пронеслись по всему 93-му кварталу и, как им показалось, увидели четверых грабителей. О том, чтобы вызвать полицию, не было и речи. Русские решили самостоятельно найти воров. Они вышли из машины и пошли пешком. Через некоторое время их окружили около 50 человек. И вот тут уже пришлось обратиться за помощью к стражам порядка».
Чтобы было понятнее, стоит сказать, что коренные парижане без нужды в Сен-Дени не ходят. Это раньше он был тихим пригородом, усыпальницей королей. А сейчас знаменитое аббатство окружено мечетями, и бал там правят турки, арабы и североафриканцы.
Разумеется, официальное коммюнике российского МИД отличается от всех этих историй в парижской прессе. Хотя факт остается фактом. Нападение было, и представитель «Рособорнэкспорта» действительно отбивался от грабителей.
Мария Захарова: «Французские СМИ в принципе все перепутали. Хочется внести ясность. В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой автомашины. Водителем была женщина. Она не является гражданкой РФ. Силами сотрудника российской делегации, который находился в машине, удалось нейтрализовать ситуацию. В результате, к сожалению, он получил незначительную травму. По факту случившегося посольство Российской Федерации направило ноту Министерству иностранных дел Франции с просьбой тщательно расследовать это дело».
Нападавшие задержаны. Насколько известно, они не знали, чья это машина, и кто в ней находился.
Накануне вечером Сергей Корнев возвращался после закрытия выставки Ле-Бурже. На выезде из тоннеля с его автомобилем поравнялся скутер. Грабитель выбил стекло и попытался схватить сумочку, лежавшую на заднем сиденье. Французских журналистов изумил сам факт того, что Корнев оказал сопротивление грабителям, и то, что женщина-шофер (в парижской прессе ее называют телохранителем Корнева) начала преследование.
Le Figaro: «Главу российской делегации стукнули по голове, а у его водителя вырвали сумку. Она бросилась в погоню за грабителями, добежала до места, где ее окружили около 50 человек. Они ее избили и пытались изнасиловать. Об этом следователям сама пострадавшая. Прибывшие на место полицейские задержали четырех подозреваемых».
Отчаянная смелость этой женщины привела журналистов в восторг. Чего стоят заголовки в газетах: «Двое против пятидесяти» или «Двое русских преследовали грабителей до их логова». Согласно этой героической версии, изложенной в парижской криминальной хронике, наши соотечественники поставили на уши весь криминальный район Сен-Дени, невзирая на превосходящие силы противника.
Valeurs Actuelles: «Двое русских не растерялись. Это было похоже на кадры из американских блокбастеров. Жертвы ограбления тотчас рванули за своими обидчиками, удиравшими на скутере. Они пронеслись по всему 93-му кварталу и, как им показалось, увидели четверых грабителей. О том, чтобы вызвать полицию, не было и речи. Русские решили самостоятельно найти воров. Они вышли из машины и пошли пешком. Через некоторое время их окружили около 50 человек. И вот тут уже пришлось обратиться за помощью к стражам порядка».
Чтобы было понятнее, стоит сказать, что коренные парижане без нужды в Сен-Дени не ходят. Это раньше он был тихим пригородом, усыпальницей королей. А сейчас знаменитое аббатство окружено мечетями, и бал там правят турки, арабы и североафриканцы.
Разумеется, официальное коммюнике российского МИД отличается от всех этих историй в парижской прессе. Хотя факт остается фактом. Нападение было, и представитель «Рособорнэкспорта» действительно отбивался от грабителей.
Мария Захарова: «Французские СМИ в принципе все перепутали. Хочется внести ясность. В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой автомашины. Водителем была женщина. Она не является гражданкой РФ. Силами сотрудника российской делегации, который находился в машине, удалось нейтрализовать ситуацию. В результате, к сожалению, он получил незначительную травму. По факту случившегося посольство Российской Федерации направило ноту Министерству иностранных дел Франции с просьбой тщательно расследовать это дело».
Нападавшие задержаны. Насколько известно, они не знали, чья это машина, и кто в ней находился.
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