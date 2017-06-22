РФ направила ноту МИД Франции из-за нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта»

В пригороде Парижа грабители напали на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева. Он получил легкие травмы, госпитализация не потребовалось.
Нападение на Сергея Корнева произошло, когда он возвращался после окончания работы авиасалона в Ле-Бурже. Минувшим вечером на выезде из автотоннеля злоумышленники разбили стекло машины, в которой находился Корнев, и, угрожая расправой, похитили сумку водителя. Как сообщили НТВ в российском посольстве во Франции, четверо подозреваемых уже задержаны.
Анна Шлычкова, пресс-атташе посольства РФ во Франции: «В пригороде Парижа Бабиньи, славящемся своей криминогенной обстановкой, было совершено нападение с целью грабежа на автомашину. Сотрудник российской делегации пытался эту ситуацию нейтрализовать. В результате чего получил незначительные травмы. Посольство России по факту случившегося направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело».
Анна Шлычкова, пресс-атташе посольства РФ во Франции: «В пригороде Парижа Бабиньи, славящемся своей криминогенной обстановкой, было совершено нападение с целью грабежа на автомашину. Сотрудник российской делегации пытался эту ситуацию нейтрализовать. В результате чего получил незначительные травмы. Посольство России по факту случившегося направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело».
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