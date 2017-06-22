В Париже совершено нападение на главу делегации «Рособоронэкспорта»

В одном из районов Парижа грабители напали на Сергея Корнева — главу делегации, представляющей Россию на авиасалоне в
Ле-Бурже.
Мария Воробьева, пресс-секретарь ФСВТС России: «Вечером 20 июня в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации „Рособоронэкспорта“ на авиасалоне в Ле-Бурже, было совершено разбойное нападение с целью ограбления. Сергей Корнев, возвращаясь после окончания работы выставки, находился в этот момент в автомобиле. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы».
Воробьева сообщила, что в результате нападения гражданин России получил незначительные травмы, угрозы его жизни и здоровью нет. Водитель автомобиля Корнева не пострадал.
Посольство РФ во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами в связи с данным инцидентом, цитирует ТАСС.
Воробьева сообщила, что в результате нападения гражданин России получил незначительные травмы, угрозы его жизни и здоровью нет. Водитель автомобиля Корнева не пострадал.
Посольство РФ во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами в связи с данным инцидентом, цитирует ТАСС.
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