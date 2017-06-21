Губернатор Петербурга отказал ФИФА в переносе «Алых парусов»

Сегодня стало известно, что традиционные сроки проведения «Алых парусов» в Петербурге были под угрозой срыва.
Об этом журналистам рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Учитывая непростую транспортную обстановку во время проведения Кубка конфедераций, Международная федерация футбола обратилась к руководству Петербурга с просьбой перенести праздник выпускников на более поздние сроки.
Однако, по словам Харлашкина, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что как бы тяжело ни пришлось горожанам и автомобилистам, нарушать традицию город не будет.
Относительная транспортная напряженность в Северной столице должна немного спасть уже в это воскресенье, 25 июня, после матча Новая Зеландия — Португалия. Тогда Петербургу останется провести всего лишь одну финальную игру 2 июля.
Однако, по словам Харлашкина, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что как бы тяжело ни пришлось горожанам и автомобилистам, нарушать традицию город не будет.
Относительная транспортная напряженность в Северной столице должна немного спасть уже в это воскресенье, 25 июня, после матча Новая Зеландия — Португалия. Тогда Петербургу останется провести всего лишь одну финальную игру 2 июля.
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