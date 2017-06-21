Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 19:25
    Губернатор Петербурга отказал ФИФА в переносе «Алых парусов». Санкт-Петербург, ФИФА, дорожное движение, пробки, торжества и праздники, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Губернатор Петербурга отказал ФИФА в переносе «Алых парусов»

    комментировать

    Губернатор Петербурга отказал ФИФА в переносе «Алых парусов»

    Губернатор Петербурга отказал ФИФА в переносе «Алых парусов»

      Сегодня стало известно, что традиционные сроки проведения «Алых парусов» в Петербурге были под угрозой срыва.

      Об этом журналистам рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Учитывая непростую транспортную обстановку во время проведения Кубка конфедераций, Международная федерация футбола обратилась к руководству Петербурга с просьбой перенести праздник выпускников на более поздние сроки.

      Однако, по словам Харлашкина, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что как бы тяжело ни пришлось горожанам и автомобилистам, нарушать традицию город не будет.

      Относительная транспортная напряженность в Северной столице должна немного спасть уже в это воскресенье, 25 июня, после матча Новая Зеландия — Португалия. Тогда Петербургу останется провести всего лишь одну финальную игру 2 июля.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru