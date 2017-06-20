Троицкий мост в Петербурге закроют на сутки

Сегодня город на Неве замер в ожидании «Алых парусов». До праздника выпускников остается три дня, а дорожные карты уже окрасились в цвета полотнища на мачтах знаменитого брига. Но будет еще хуже.
Навигаторы стали «краснеть» еще в 9 утра. Многокилометровые пробки образовались на подъездах к Дворцовой набережной и Троицкому мосту. Их сделали односторонними для установки оборудования к празднику выпускников.
А с 21 июня и на протяжении двух вечеров и ночей движение через переправу будет закрыто. А в пятницу 23 июня, в день проведения праздника выпускников, мост закроют на сутки. Также 23 июня будут перекрыты многие участки движения в центральной части города и на Васильевском острове. И всё это не отменяет ограничений движения из-за проведения Кубка конфедераций.
А с 21 июня и на протяжении двух вечеров и ночей движение через переправу будет закрыто. А в пятницу 23 июня, в день проведения праздника выпускников, мост закроют на сутки. Также 23 июня будут перекрыты многие участки движения в центральной части города и на Васильевском острове. И всё это не отменяет ограничений движения из-за проведения Кубка конфедераций.
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