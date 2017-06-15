Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.06, 18:00
    В дни матчей Кубка конфедераций петербургским водителям серьезно ограничат проезд. Санкт-Петербург, ФИФА, автомобили, дорожное движение, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В дни матчей Кубка конфедераций петербургским водителям серьезно ограничат проезд

    комментировать

    В дни матчей Кубка конфедераций петербургским водителям серьезно ограничат проезд

    В дни матчей Кубка конфедераций петербургским водителям серьезно ограничат проезд

      С началом Кубка конфедераций в Петербурге изменится схема дорожного движения на Петроградской стороне и Крестовском острове.

      Крестовский остров на время проведения матчей 17, 22, 24 июня и 2 июля, а также за сутки до начала игр будет полностью закрываться на въезд. Для всех, кроме тех, кто живет или работает на острове, либо тех, кто приобрел билет с парковочным местом в районе стадиона (у них имеется свой особый пропуск).

      Остальным водителям советуют оставлять машины в Приморском районе (например, у парка 300-летия) и пользоваться пешеходным Яхтенным мостом. Про другие ограничения НТВ рассказали в центре транспортного планирования.

      Андрей Майоров, начальник отдела градостроительного планирования и транспортного моделирования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры: «На дни матчей не только жителям Крестовского острова, но и другим, которые передвигаются транзитом через Петроградскую сторону, предлагается выбрать альтернативный маршрут или воспользоваться городским пассажирским транспортом.

      Вводится система запрета, которая затрагивает Песочную набережную и Ждановскую набережную. То есть с Тучкова моста левый поворот будет запрещен. Аналогичный запрет вводится на поворот на Песочную набережную. Правый поворот с Каменноостровского проспекта на Песочную набережную тоже будет запрещен.

      Зачем вводятся такие ограничения? Если мы заполняем транзит по Песочной набережной, то существующий сегодня транзит, который идет через Тучков мост и дальше через Крестовский остров, он образует здесь очень сильные заторы. <…> Станция метро „Крестовский остров“ не закрывается, но по мере увеличения на нее нагрузки вход в вестибюль будет ограничиваться».
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru