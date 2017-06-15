В дни матчей Кубка конфедераций петербургским водителям серьезно ограничат проезд

С началом Кубка конфедераций в Петербурге изменится схема дорожного движения на Петроградской стороне и Крестовском острове.
Крестовский остров на время проведения матчей 17, 22, 24 июня и 2 июля, а также за сутки до начала игр будет полностью закрываться на въезд. Для всех, кроме тех, кто живет или работает на острове, либо тех, кто приобрел билет с парковочным местом в районе стадиона (у них имеется свой особый пропуск).
Остальным водителям советуют оставлять машины в Приморском районе (например, у парка 300-летия) и пользоваться пешеходным Яхтенным мостом. Про другие ограничения НТВ рассказали в центре транспортного планирования.
Андрей Майоров, начальник отдела градостроительного планирования и транспортного моделирования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры: «На дни матчей не только жителям Крестовского острова, но и другим, которые передвигаются транзитом через Петроградскую сторону, предлагается выбрать альтернативный маршрут или воспользоваться городским пассажирским транспортом.
Вводится система запрета, которая затрагивает Песочную набережную и Ждановскую набережную. То есть с Тучкова моста левый поворот будет запрещен. Аналогичный запрет вводится на поворот на Песочную набережную. Правый поворот с Каменноостровского проспекта на Песочную набережную тоже будет запрещен.
Зачем вводятся такие ограничения? Если мы заполняем транзит по Песочной набережной, то существующий сегодня транзит, который идет через Тучков мост и дальше через Крестовский остров, он образует здесь очень сильные заторы. <…> Станция метро „Крестовский остров“ не закрывается, но по мере увеличения на нее нагрузки вход в вестибюль будет ограничиваться».
Остальным водителям советуют оставлять машины в Приморском районе (например, у парка 300-летия) и пользоваться пешеходным Яхтенным мостом. Про другие ограничения НТВ рассказали в центре транспортного планирования.
Андрей Майоров, начальник отдела градостроительного планирования и транспортного моделирования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры: «На дни матчей не только жителям Крестовского острова, но и другим, которые передвигаются транзитом через Петроградскую сторону, предлагается выбрать альтернативный маршрут или воспользоваться городским пассажирским транспортом.
Вводится система запрета, которая затрагивает Песочную набережную и Ждановскую набережную. То есть с Тучкова моста левый поворот будет запрещен. Аналогичный запрет вводится на поворот на Песочную набережную. Правый поворот с Каменноостровского проспекта на Песочную набережную тоже будет запрещен.
Зачем вводятся такие ограничения? Если мы заполняем транзит по Песочной набережной, то существующий сегодня транзит, который идет через Тучков мост и дальше через Крестовский остров, он образует здесь очень сильные заторы. <…> Станция метро „Крестовский остров“ не закрывается, но по мере увеличения на нее нагрузки вход в вестибюль будет ограничиваться».
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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