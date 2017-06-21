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  • 21.06, 17:54

    Грызлов: реинтеграцию Донбасса продвигает украинская «партия войны»

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    Грызлов: реинтеграцию Донбасса продвигает украинская «партия войны»

    Грызлов: реинтеграцию Донбасса продвигает украинская «партия войны»

    Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украине Борис Грызлов заявил, что своим проектом по реинтеграции Донбасса Киев намерен разрушить минские договоренности.

    По словам Грызлова, разрабатываемый в Киеве законопроект ставит целью «создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям». Полпред РФ также отметил, что проект реинтеграции Донбасса не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, в частности — особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов. Иначе говоря, подчеркнул Грызлов, «вместо политического урегулирования делается упор на военное решение».

    Борис Грызлов: «Очевидно, что продвигает этот закон „партия войны“ Украины».

    По его словам, проект четко демонстрирует, что «Киев не хочет военной деэскалации», а внесение его на рассмотрение в Раду является «дерзкой попыткой смены тактики блокады Донбасса на полномасштабную военную операцию».

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе будет прописан правовой режим действий украинских военных, а также ряд норм, предполагающих введение льгот для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, если закон будет принят, на отдельных территориях Донбасса будет введено военное положение.

    Позже депутат Рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук пояснил, разработанный Киевом план предполагает переход к войсковой операции в регионе.

    В ДНР заявили, что подобный план не подходит для решения проблемы. По словам представителя республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, для реализации подобных мер между Киевом и самопровозглашенными республиками должно существовать доверие, которого сейчас нет. Он также добавил, что план Порошенко не соотносится с минскими соглашениями, которые рассматриваются в качестве единственных возможных мер урегулирования ситуации в Донбассе.

    В свою очередь в Москве отметили, что план Киева необходимо изучить на предмет соответствия минским договоренностям и понять, какие именно детали в нем содержатся.

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