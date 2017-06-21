Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 13:21

    Глава Гидрометцентра объяснил погодные сюрпризы глобальным потеплением

    комментировать

    Глава Гидрометцентра объяснил погодные сюрпризы глобальным потеплением

    Глава Гидрометцентра объяснил погодные сюрпризы глобальным потеплением

    Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частые изменения погоды связаны с глобальным потеплением.

    При этом синоптик подчеркнул, что наличие глобального потепления не вызывает сомнения у экспертов.

    Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Глобальное потепление происходит неравномерно: наименее заметно в экваториальных регионах, а в полярных — наиболее заметно. Соответственно, разница между температурой на Экваторе и за Полярным кругом уменьшается, что вызывает циркуляции в атмосфере, которые приводят к постоянной изменчивости погоды. Она будет только увеличиваться с каждым годом».

    Также Вильфанд сообщил, что температурный фон в июне в Москве будет ниже нормы на 2–2,5 градуса, передает агентство «Москва».

    Отметим, что природные аномалии произошли сразу в нескольких регионах России. Так, из-за проливных дождей улицы Барнаула превратились в настоящие реки, а в Мурманске и вовсе выпал июньский снег. На этом в фоне в Красноярске потеплело до почти 40 градусов.

    Жителей же столицы сегодня синоптики призывают готовиться к дождю и сильному ветру. В Москве объявлено штормовое предупреждение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru