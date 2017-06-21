Глава Гидрометцентра объяснил погодные сюрпризы глобальным потеплением

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частые изменения погоды связаны с глобальным потеплением.
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При этом синоптик подчеркнул, что наличие глобального потепления не вызывает сомнения у экспертов.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Глобальное потепление происходит неравномерно: наименее заметно в экваториальных регионах, а в полярных — наиболее заметно. Соответственно, разница между температурой на Экваторе и за Полярным кругом уменьшается, что вызывает циркуляции в атмосфере, которые приводят к постоянной изменчивости погоды. Она будет только увеличиваться с каждым годом».
Также Вильфанд сообщил, что температурный фон в июне в Москве будет ниже нормы на 2–2,5 градуса, передает агентство «Москва».
Отметим, что природные аномалии произошли сразу в нескольких регионах России. Так, из-за проливных дождей улицы Барнаула превратились в настоящие реки, а в Мурманске и вовсе выпал июньский снег. На этом в фоне в Красноярске потеплело до почти 40 градусов.
Жителей же столицы сегодня синоптики призывают готовиться к дождю и сильному ветру. В Москве объявлено штормовое предупреждение.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Глобальное потепление происходит неравномерно: наименее заметно в экваториальных регионах, а в полярных — наиболее заметно. Соответственно, разница между температурой на Экваторе и за Полярным кругом уменьшается, что вызывает циркуляции в атмосфере, которые приводят к постоянной изменчивости погоды. Она будет только увеличиваться с каждым годом».
Также Вильфанд сообщил, что температурный фон в июне в Москве будет ниже нормы на 2–2,5 градуса, передает агентство «Москва».
Отметим, что природные аномалии произошли сразу в нескольких регионах России. Так, из-за проливных дождей улицы Барнаула превратились в настоящие реки, а в Мурманске и вовсе выпал июньский снег. На этом в фоне в Красноярске потеплело до почти 40 градусов.
Жителей же столицы сегодня синоптики призывают готовиться к дождю и сильному ветру. В Москве объявлено штормовое предупреждение.
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