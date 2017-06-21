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  • 21.06, 11:50
    Брюссельский террорист планировал взорвать центральный вокзал. Брюссель, взрывы, вокзалы, терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Брюссельский террорист планировал взорвать центральный вокзал

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    Брюссельский террорист планировал взорвать центральный вокзал

    Брюссельский террорист планировал взорвать центральный вокзал

      После взрыва на вокзале Брюсселя премьер Бельгии созвал Совет национальной безопасности. Личность преступника установлена, но имя его не называется.

      Глава бельгийского МВД заявил, что злоумышленник планировал устроить взрыв большей мощности, но у него не получилось. Других подробностей министр не сообщил.

      Ян Ямбон, министр иностранных дел Бельгии: «Личность террориста установлена. Нам удалось его опознать. Худшего удалось избежать».

      По информации RTBF, военные накануне вечером ликвидировали человека, устроившего небольшой взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент квалифицирован как теракт.

      Крупной трагедии удалось избежать благодаря своевременным действиям полиции и военных. Правоохранители заметили в кассовом зале подозрительного человека, из-под одежды у него торчали провода. Когда тот понял, что его обнаружили, привел в действие взрывное устройство. Никто не пострадал. Людей эвакуировали из здания и с главной площади Брюсселя.

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