Прокуратура: исполнитель теракта в Брюсселе мертв

В связи с терактом на Центральном вокзале Брюсселя
премьер-министр Бельгии созвал экстренное совещание Совета безопасности королевства.
Представители прокуратуры бельгийской столицы сообщили, что мужчина, совершивший взрыв на территории Центрального вокзала Брюсселя, был застрелен правоохранителями. До этого в прокуратуре заявляли, что не располагают данными о том, жив или мертв предполагаемый террорист. Сообщалось только что он «нейтрализован».
В прокуратуре также сообщили, что у касс Центрального вокзала в Брюсселемужчина привел в действие взрывное устройство после того, как на него обратил внимание военный патруль. Во время инцидента никто, кроме предполагаемого террориста, не пострадал.
Коэн Генс, министр юстиции Бельгии: «21 июня в 9 утра состоится экстренное заседание Совбеза. Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм».
квалифицируется как теракт.
В прокуратуре также сообщили, что у касс Центрального вокзала в Брюсселемужчина привел в действие взрывное устройство после того, как на него обратил внимание военный патруль. Во время инцидента никто, кроме предполагаемого террориста, не пострадал.
Коэн Генс, министр юстиции Бельгии: «21 июня в 9 утра состоится экстренное заседание Совбеза. Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм».
квалифицируется как теракт.
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