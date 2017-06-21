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  • 21.06, 02:47

    Прокуратура: исполнитель теракта в Брюсселе мертв

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    Прокуратура: исполнитель теракта в Брюсселе мертв

    Прокуратура: исполнитель теракта в Брюсселе мертв

    Прокуратура: исполнитель теракта в Брюсселе мертв
  • Фото Associated Press © 2017, Geert Vanden Wijngaert

    • В связи с терактом на Центральном вокзале Брюсселя премьер-министр Бельгии созвал экстренное совещание Совета безопасности королевства.

    Представители прокуратуры бельгийской столицы сообщили, что мужчина, совершивший взрыв на территории Центрального вокзала Брюсселя, был застрелен правоохранителями. До этого в прокуратуре заявляли, что не располагают данными о том, жив или мертв предполагаемый террорист. Сообщалось только что он «нейтрализован».

    В прокуратуре также сообщили, что у касс Центрального вокзала в Брюсселемужчина привел в действие взрывное устройство после того, как на него обратил внимание военный патруль. Во время инцидента никто, кроме предполагаемого террориста, не пострадал.

    В связи с произошедшим, в среду утром будет созвано заседание Совета безопасности страны.

    Коэн Генс, министр юстиции Бельгии: «21 июня в 9 утра состоится экстренное заседание Совбеза. Выражаю признательность нашим военным, полиции и персоналу наших железных дорог за отвагу и профессионализм».

    Ранее официальный представитель Федеральной прокуратуры Бельгии заявил, что произошедшее в Брюсселе квалифицируется как теракт.

    Во вторник вечером у касс Центрального вокзала в Брюсселе прогремели выстрелы и взрыв. Район был оцеплен, а люди из здания вокзала и прилегающего района были эвакуированы. Полиция Брюсселя сообщила, что ситуация находится под контролем.

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