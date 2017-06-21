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  • 21.06, 01:15
    Прокуратура считает взрыв в Брюсселе терактом. Брюссель, взрывы, вокзалы, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Прокуратура считает взрыв в Брюсселе терактом

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    Прокуратура считает взрыв в Брюсселе терактом

    Прокуратура считает взрыв в Брюсселе терактом

    Прокуратура считает взрыв в Брюсселе терактом
    • Фото Associated Press © 2017, Geert Vanden Wijngaert

      • Представители прокуратуры Бельгии дали первые комментарии о спецоперации на Центральном вокзале Брюсселя.

      Эрик Ван дер Сипт, официальный представитель Федеральной прокуратуры Бельгии: «Этот инцидент квалифицируется как теракт».

      Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного мужчину, устроившего взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия.

      В прокуратуре пока не сообщили никакой информации о личности предполагаемого террориста и подчеркнули, что ситуация находится под контролем, цитирует РИА Новости.

      Эрик Ван дер Сипт: «Мы не знаем, жив он или мертв. Прокуратура пока не располагает информацией о личности этого человека».

      Напомним, после того, как у касс Центрального вокзала в Брюсселе прогремели выстрелы и взрыв, район был оцеплен, а люди с вокзала, площади и из многочисленных магазинчиков и кафе на прилегающих улицах были эвакуированы. Появилась информация, что предполагаемый террорист застрелен, но официальных подтверждений все еще нет. По другой формулировке «нападавший нейтрализован».

      Полиция Брюсселя сообщила, что ситуация находится под контролем, и что в результате происшествия никто, кроме предполагаемого террориста, не пострадал.

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