Прокуратура считает взрыв в Брюсселе терактом

Представители прокуратуры Бельгии дали первые комментарии о спецоперации на Центральном вокзале Брюсселя.
Эрик Ван дер Сипт, официальный представитель Федеральной прокуратуры Бельгии: «Этот инцидент квалифицируется как теракт».
Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного мужчину, устроившего взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия.
В прокуратуре пока не сообщили никакой информации о личности предполагаемого террориста и подчеркнули, что ситуация находится под контролем, цитирует РИА Новости.
Эрик Ван дер Сипт: «Мы не знаем, жив он или мертв. Прокуратура пока не располагает информацией о личности этого человека».
ситуация находится под контролем, и что в результате происшествия никто, кроме предполагаемого террориста, не пострадал.
Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного мужчину, устроившего взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия.
В прокуратуре пока не сообщили никакой информации о личности предполагаемого террориста и подчеркнули, что ситуация находится под контролем, цитирует РИА Новости.
Эрик Ван дер Сипт: «Мы не знаем, жив он или мертв. Прокуратура пока не располагает информацией о личности этого человека».
ситуация находится под контролем, и что в результате происшествия никто, кроме предполагаемого террориста, не пострадал.
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