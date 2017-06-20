В центре Брюсселя ликвидировали мужчину в поясе смертника

Полиция оцепила район Центрального вокзала Брюсселя, где был уничтожен предполагаемый террорист.
Как сообщает телекомпания RTBF, в районе Центрального вокзала в Брюсселе был слышен звук взрыва. Центральная площадь Брюсселя и Центральный вокзал оцеплены, проводится эвакуация людей с вокзала, из ресторанчиков и кафе в этом районе. Приостановлено движение автобусов. Транспортная компания STIB сообщила, что движение поездов по двум линиям городского метро временно остановлено.
На место происшествия прибыло большое количество машин спецслужб.
В полиции сообщили, что на Центральном вокзале правоохранителями был застрелен мужчина, предположительно, на нем был пояс смертника.
Полиция Брюсселя сообщает на своей странице в Twitter о том, что ситуация под контролем и призывает граждан соблюдать инструкции правоохранителей.
Фото: @demorgen/ twitter.com
На место происшествия прибыло большое количество машин спецслужб.
В полиции сообщили, что на Центральном вокзале правоохранителями был застрелен мужчина, предположительно, на нем был пояс смертника.
Полиция Брюсселя сообщает на своей странице в Twitter о том, что ситуация под контролем и призывает граждан соблюдать инструкции правоохранителей.
Incident avec un particulier à la gare #BruxellesCentral #Bruxelles— PolBru (@zpz_polbru) 20 июня 2017 г.
Situation sous contrôle mais veuillez suivre les instructions @SNCB https://t.co/QAHdzh9oGO
Фото: @demorgen/ twitter.com
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