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  • 20.06, 23:46
    В центре Брюсселя ликвидировали мужчину в поясе смертника. Брюссель, взрывы, вокзалы, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В центре Брюсселя ликвидировали мужчину в поясе смертника

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    В центре Брюсселя ликвидировали мужчину в поясе смертника

    В центре Брюсселя ликвидировали мужчину в поясе смертника

    В центре Брюсселя ликвидировали мужчину в поясе смертника
    • Фото: @remybonnaffe /twitter.com

      • Полиция оцепила район Центрального вокзала Брюсселя, где был уничтожен предполагаемый террорист.

      Как сообщает телекомпания RTBF, в районе Центрального вокзала в Брюсселе был слышен звук взрыва. Центральная площадь Брюсселя и Центральный вокзал оцеплены, проводится эвакуация людей с вокзала, из ресторанчиков и кафе в этом районе. Приостановлено движение автобусов. Транспортная компания STIB сообщила, что движение поездов по двум линиям городского метро временно остановлено.

      На место происшествия прибыло большое количество машин спецслужб.

      В полиции сообщили, что на Центральном вокзале правоохранителями был застрелен мужчина, предположительно, на нем был пояс смертника.

      Полиция Брюсселя сообщает на своей странице в Twitter о том, что ситуация под контролем и призывает граждан соблюдать инструкции правоохранителей.




      Прокуратура подтвердила, что возле касс Центрального вокзала в Брюсселе «был нейтрализован» мужчина, устроивший взрыв. Данных о погибших и пострадавших, не считая самого предполагаемого террориста, не поступало.
      В центре Брюсселя ликвидировали мужчину в поясе смертника. Брюссель, взрывы, вокзалы, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: @demorgen/ twitter.com

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