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  • 20.06, 14:41

    Минюст обжалует решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

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    Минюст обжалует решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

    Минюст обжалует решение ЕСПЧ по закону о <nobr>гей-пропаганде</nobr>

    В Минюсте РФ заявили, что не согласны с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего дискриминационным закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

    Решение ЕСПЧ Минюст намерен обжаловать до 20 сентября. За три месяца будет подготовлена правовая позиция РФ.

    Также в Минюсте подчеркнули, что российские законы «не устанавливали каких-либо мер, направленных на запрет гомосексуализма или его официальное порицание», а закон о запрете гей-пропаганды не противоречит международной практике и «направлен исключительно на защиту нравственности и здоровья детей», передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня стало известно, что ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Кроме того, Россию обязали выплатить истцам — гей-активистам Николаю Баеву, Алексею Киселёву и Николаю Алексееву — компенсацию в размере 49,1 тысячи евро.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что в Кремле намерены изучать решение ЕСПЧ, отметив, что закон о запрете гей-пропаганды направлен в первую очередь на защиту детей.

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