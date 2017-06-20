Евросуд признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушает права граждан на свободу самовыражения.
С иском в ЕСПЧ обратились активисты ЛГБТ-движения Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев. Суд признал, что российский закон нарушает статью 10 Европейской конвенции о правах человека (свобода выражения мнения) и статью 14 (запрещение дискриминации).
По решению суда Россия должна выплатить истцам компенсацию материального и морального ущерба, а также судебных издержек. Общая сумма компенсации составила 49,1 тысячи евро. Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Гей-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев с 2009 по 2012 годы привлекались к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.
Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в России в 2013 году. Согласно документу, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений считается распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.
Ранее закон о запрете гей-пропаганды прокомментировал президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Глава государства заявил, что закон не нарушает права сексуальных меньшинств, отметив, что «там нет никаких ограничений вообще».
По решению суда Россия должна выплатить истцам компенсацию материального и морального ущерба, а также судебных издержек. Общая сумма компенсации составила 49,1 тысячи евро. Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Гей-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев с 2009 по 2012 годы привлекались к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.
Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в России в 2013 году. Согласно документу, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений считается распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.
Ранее закон о запрете гей-пропаганды прокомментировал президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Глава государства заявил, что закон не нарушает права сексуальных меньшинств, отметив, что «там нет никаких ограничений вообще».
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