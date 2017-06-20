Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 13:09

    Евросуд признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

    11 комментариев

    Евросуд признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

    Евросуд признал дискриминационным российский закон о <nobr>гей-пропаганде</nobr>

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушает права граждан на свободу самовыражения.

    С иском в ЕСПЧ обратились активисты ЛГБТ-движения Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев. Суд признал, что российский закон нарушает статью 10 Европейской конвенции о правах человека (свобода выражения мнения) и статью 14 (запрещение дискриминации).

    По решению суда Россия должна выплатить истцам компенсацию материального и морального ущерба, а также судебных издержек. Общая сумма компенсации составила 49,1 тысячи евро. Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ.

    Гей-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев с 2009 по 2012 годы привлекались к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

    Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в России в 2013 году. Согласно документу, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений считается распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

    Ранее закон о запрете гей-пропаганды прокомментировал президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Глава государства заявил, что закон не нарушает права сексуальных меньшинств, отметив, что «там нет никаких ограничений вообще».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru