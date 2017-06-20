В Кремле пообещали изучить решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат решение ЕСПЧ по признанию дискриминационным российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.
По словам Пескова, в Кремле пока не готовы комментировать решение Европейского суда, так как предварительно его нужно изучить.
Дмитрий Песков: «В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение».
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что «здесь очень важна формулировка — для несовершеннолетних». Российский законопроект направлен в первую очередь на защиту детей, пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. По решению суда Россия должна выплатить истцам — гей-активистам Николаю Баеву, Алексею Киселеву и Николаю Алексееву — компенсацию в размере 49,1 тысячи евро.
Дмитрий Песков: «В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение».
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что «здесь очень важна формулировка — для несовершеннолетних». Российский законопроект направлен в первую очередь на защиту детей, пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. По решению суда Россия должна выплатить истцам — гей-активистам Николаю Баеву, Алексею Киселеву и Николаю Алексееву — компенсацию в размере 49,1 тысячи евро.
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