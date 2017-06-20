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  • 20.06, 13:09

    В Кремле пообещали изучить решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

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    В Кремле пообещали изучить решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

    В Кремле пообещали изучить решение ЕСПЧ по закону о <nobr>гей-пропаганде</nobr>

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат решение ЕСПЧ по признанию дискриминационным российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

    По словам Пескова, в Кремле пока не готовы комментировать решение Европейского суда, так как предварительно его нужно изучить.

    Дмитрий Песков: «В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение».

    При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что «здесь очень важна формулировка — для несовершеннолетних». Российский законопроект направлен в первую очередь на защиту детей, пояснил Песков.

    Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. По решению суда Россия должна выплатить истцам — гей-активистам Николаю Баеву, Алексею Киселеву и Николаю Алексееву — компенсацию в размере 49,1 тысячи евро.

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