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  • 20.06, 08:37

    К поисковой операции на Ладоге присоединились водолазы

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    К поисковой операции на Ладоге присоединились водолазы

    К поисковой операции на Ладоге присоединились водолазы

    Поиски троих подростков, пропавших на Ладоге после того, как их лодка перевернулась, продолжались всю ночь. В поисковой операции задействованы два вертолета Ми-8, беспилотники и водолазные группы.

    Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Карелия, второй вертолет Ми-8 присоединился к поисково-спасательной операции на Ладожском озере. Также начали работу водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.

    Всего к поисковой операции, которая не прекращалась всю ночь, привлечены 258 человек, 55 единиц техники, задействованы два вертолета Ми-8 и беспилотники.

    Ночью была обнаружена перевернувшаяся лодка.

    Ранее стало известно, что в понедельник на Ладожском озере перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков в возрасте 15–16 лет. Двое мальчиков сумели доплыть до берега самостоятельно и позвать на помощь. Судьба еще троих подростков, двоих юношей и девушки, остается неизвестной.

    По предварительным данным, подростки приехали из города Сортавала отдыхать в деревню к бабушке одного из них. Во время прогулки на лодке по озеру налетел штормовой ветер, и лодка перевернулась на выходе из залива Импилахти.

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