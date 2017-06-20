К поисковой операции на Ладоге присоединились водолазы

Поиски троих подростков, пропавших на Ладоге после того, как их лодка перевернулась, продолжались всю ночь. В поисковой операции задействованы два вертолета
Ми-8, беспилотники и водолазные группы.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Карелия, второй вертолет Ми-8 присоединился к поисково-спасательной операции на Ладожском озере. Также начали работу водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.
Всего к поисковой операции, которая не прекращалась всю ночь, привлечены 258 человек, 55 единиц техники, задействованы два вертолета Ми-8 и беспилотники.
Ночью была обнаружена перевернувшаяся лодка.
на Ладожском озере перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков в возрасте 15–16 лет. Двое мальчиков сумели доплыть до берега самостоятельно и позвать на помощь. Судьба еще троих подростков, двоих юношей и девушки, остается неизвестной.
Всего к поисковой операции, которая не прекращалась всю ночь, привлечены 258 человек, 55 единиц техники, задействованы два вертолета Ми-8 и беспилотники.
Ночью была обнаружена перевернувшаяся лодка.
на Ладожском озере перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков в возрасте 15–16 лет. Двое мальчиков сумели доплыть до берега самостоятельно и позвать на помощь. Судьба еще троих подростков, двоих юношей и девушки, остается неизвестной.
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