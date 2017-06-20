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  • 20.06, 02:32

    Пропавших на Ладожском озере подростков ищут более 120 человек

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    Пропавших на Ладожском озере подростков ищут более 120 человек

    Пропавших на Ладожском озере подростков ищут более 120 человек

    В Карелии на Ладожском озере проводится масштабная поисковая операция. Спасатели ищут троих из пяти подростков, перевернувшихся в лодке на озере. Двое выбрались из воды сами.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Карелия: «Производятся поисково-спасательные работы. К поисково-спасательным работам привлечено 123 человека, из них от МЧС 42 человека и 8 плавсредств».

    К месту поисковой операции отправляется вертолет Ми-8.

    Глава администрации Импилахтинского сельского поселения со ссылкой на рассказ двоих подростков, которым удалось добраться до берега самостоятельно, сообщила, что в перевернувшейся из-за шторма лодке находились пятеро подростков, 4 мальчика и девочка. Выжившие рассказали, что девочка погибла у них на глазах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Жанна Шарец, глава администрации Импилахтинского сельского поселения: «Подростки поехали на рыбалку, шторм был сильный, лодка перевернулась. Были дети в возрасте 15–16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах».

    Все дети из города Сортавала, их имена известны. По предварительной информации, подростки приехали отдыхать в деревню к бабушке одного из них. Шарец сообщила, что выжившим юношам оказывают медицинскую помощь.

    Местные чиновники также подчеркнули, что поисковая операция будет вестись всю ночь. Сейчас в Карелии белые ночи, видимость позволяет продолжить поисково-спасательные работы, в настоящее время ветер на озере стих, цитирует ТАСС.

    Леонид Гулевич, глава Сортавальского района: «Родители детей, пострадавших на озере, опрошены и сейчас едут на место трагедии».

    Ранее стало известно, что вечером в понедельник на Ладожском озере в Питкярантском районе на выходе из залива Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками. Двое из них выбрались на сушу самостоятельно и обратились к спасателям.

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