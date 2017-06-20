Пропавших на Ладожском озере подростков ищут более 120 человек

В Карелии на Ладожском озере проводится масштабная поисковая операция. Спасатели ищут троих из пяти подростков, перевернувшихся в лодке на озере. Двое выбрались из воды сами.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Карелия: «Производятся поисково-спасательные работы. К поисково-спасательным работам привлечено 123 человека, из них от МЧС 42 человека и 8 плавсредств».
К месту поисковой операции отправляется вертолет Ми-8.
Глава администрации Импилахтинского сельского поселения со ссылкой на рассказ двоих подростков, которым удалось добраться до берега самостоятельно, сообщила, что в перевернувшейся из-за шторма лодке находились пятеро подростков, 4 мальчика и девочка. Выжившие рассказали, что девочка погибла у них на глазах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Жанна Шарец, глава администрации Импилахтинского сельского поселения: «Подростки поехали на рыбалку, шторм был сильный, лодка перевернулась. Были дети в возрасте 15–16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах».
Все дети из города Сортавала, их имена известны. По предварительной информации, подростки приехали отдыхать в деревню к бабушке одного из них. Шарец сообщила, что выжившим юношам оказывают медицинскую помощь.
Местные чиновники также подчеркнули, что поисковая операция будет вестись всю ночь. Сейчас в Карелии белые ночи, видимость позволяет продолжить поисково-спасательные работы, в настоящее время ветер на озере стих, цитирует ТАСС.
Леонид Гулевич, глава Сортавальского района: «Родители детей, пострадавших на озере, опрошены и сейчас едут на место трагедии».
перевернулась лодка с пятью подростками. Двое из них выбрались на сушу самостоятельно и обратились к спасателям.
К месту поисковой операции отправляется вертолет Ми-8.
Глава администрации Импилахтинского сельского поселения со ссылкой на рассказ двоих подростков, которым удалось добраться до берега самостоятельно, сообщила, что в перевернувшейся из-за шторма лодке находились пятеро подростков, 4 мальчика и девочка. Выжившие рассказали, что девочка погибла у них на глазах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Жанна Шарец, глава администрации Импилахтинского сельского поселения: «Подростки поехали на рыбалку, шторм был сильный, лодка перевернулась. Были дети в возрасте 15–16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах».
Все дети из города Сортавала, их имена известны. По предварительной информации, подростки приехали отдыхать в деревню к бабушке одного из них. Шарец сообщила, что выжившим юношам оказывают медицинскую помощь.
Местные чиновники также подчеркнули, что поисковая операция будет вестись всю ночь. Сейчас в Карелии белые ночи, видимость позволяет продолжить поисково-спасательные работы, в настоящее время ветер на озере стих, цитирует ТАСС.
Леонид Гулевич, глава Сортавальского района: «Родители детей, пострадавших на озере, опрошены и сейчас едут на место трагедии».
перевернулась лодка с пятью подростками. Двое из них выбрались на сушу самостоятельно и обратились к спасателям.
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