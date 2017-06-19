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  • 19.06, 18:58
    СКР возбудил дело о столкновении поездов на Курском вокзале. аварии на транспорте, вокзалы, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СКР возбудил дело о столкновении поездов на Курском вокзале

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    • Фото: vk.com
    СКР возбудил дело о столкновении поездов на Курском вокзале

    СКР возбудил дело о столкновении поездов на Курском вокзале

    СКР возбудил дело о столкновении поездов на Курском вокзале
    • Фото: vk.com

      • Уголовное дело возбуждено после столкновения поезда и электрички на Курском вокзале в Москве.

      Виновникам аварии грозит ответственность по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

      В настоящий момент проводится комплекс первоначальных следственных действий. Все обстоятельства ЧП и его виновники устанавливаются, сообщили в СКР.

      Напомним, сегодня днем на Курском вокзале скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой. В результате за медицинской помощью обратились три человека, один из них был госпитализирован. Поезда, в которых находились около 600 пассажиров, получили серьезные повреждения, два вагона сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ стрелочного перевода на путях.

      Из-за аварии было нарушено движение поездов. В связи с этим запущены компенсационные маршруты. Для устранения последствий ЧП на место направлены два восстановительных поезда.

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