СКР возбудил дело о столкновении поездов на Курском вокзале

Уголовное дело возбуждено после столкновения поезда и электрички на Курском вокзале в Москве.
Виновникам аварии грозит ответственность по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
В настоящий момент проводится комплекс первоначальных следственных действий. Все обстоятельства ЧП и его виновники устанавливаются, сообщили в СКР.
скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой. В результате за медицинской помощью обратились три человека, один из них был госпитализирован. Поезда, в которых находились около 600 пассажиров, получили серьезные повреждения, два вагона сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ стрелочного перевода на путях.
Из-за аварии было нарушено движение поездов. В связи с этим запущены компенсационные маршруты. Для устранения последствий ЧП на место направлены два восстановительных поезда.
В настоящий момент проводится комплекс первоначальных следственных действий. Все обстоятельства ЧП и его виновники устанавливаются, сообщили в СКР.
скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой. В результате за медицинской помощью обратились три человека, один из них был госпитализирован. Поезда, в которых находились около 600 пассажиров, получили серьезные повреждения, два вагона сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ стрелочного перевода на путях.
Из-за аварии было нарушено движение поездов. В связи с этим запущены компенсационные маршруты. Для устранения последствий ЧП на место направлены два восстановительных поезда.
Уважаемые пассажиры! В связи с изменениями в движении пригородных электропоездов по возможности пользуйтесь #мосметро и #МЦК— Московское метро (@MetroOperativno) 19 июня 2017 г.
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