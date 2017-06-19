Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 17:27
    Столкновение поездов на Курском вокзале: есть пострадавшие. аварии на транспорте, вокзалы, железные дороги, Москва, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Столкновение поездов на Курском вокзале: есть пострадавшие

    3 комментария
    Столкновение поездов на Курском вокзале: есть пострадавшие

    Столкновение поездов на Курском вокзале: есть пострадавшие

    Столкновение поездов на Курском вокзале: есть пострадавшие
    • Фото: turist_07 /twitter.com

      • Пресс-служба Московской железной дороги сообщает о двоих пострадавших в результате столкновения поезда «Стриж» и электрички на Курском вокзале в Москве.

      Пресс-служба МЖД: «По предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда „Стриж“».

      В 14:38 в районе Курского вокзала на малом ходу столкнулись скоростной поезд «Стриж» и электричка. В результате два вагона электрички сошли с рельсов, четыре вагона были повреждены.

      Сообщается, что для устранения последствий ЧП на место происшествия поданы два восстановительных поезда. В настоящее время железнодорожники разрабатывают временную схему движения поездов по Курско-Рижскому направлению. Для этого на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги.


      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru