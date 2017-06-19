Столкновение поездов на Курском вокзале: есть пострадавшие

Пресс-служба Московской железной дороги сообщает о двоих пострадавших в результате столкновения поезда «Стриж» и электрички на Курском вокзале в Москве.
Пресс-служба МЖД: «По предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда „Стриж“».
В 14:38 в районе Курского вокзала на малом ходу столкнулись скоростной поезд «Стриж» и электричка. В результате два вагона электрички сошли с рельсов, четыре вагона были повреждены.
Сообщается, что для устранения последствий ЧП на место происшествия поданы два восстановительных поезда. В настоящее время железнодорожники разрабатывают временную схему движения поездов по Курско-Рижскому направлению. Для этого на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги.
В 14:38 в районе Курского вокзала на малом ходу столкнулись скоростной поезд «Стриж» и электричка. В результате два вагона электрички сошли с рельсов, четыре вагона были повреждены.
Сообщается, что для устранения последствий ЧП на место происшествия поданы два восстановительных поезда. В настоящее время железнодорожники разрабатывают временную схему движения поездов по Курско-Рижскому направлению. Для этого на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги.
Срочные новости: На Курском вокзале электричка врезалась в скоростной поезд Стриж— Вестник Москвы (@NovostiMsk) 19 июня 2017 г.
О пострадавших пока неизвестно
Фото dimachateau pic.twitter.com/FBZ1UemdX4
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