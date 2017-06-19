В СКР назвали предварительную причину столкновения поездов на Курском вокзале

В СКР сообщили, что причиной железнодорожной аварии на Курском вокзале в Москве мог стать отказ стрелочного перевода на путях.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СКР.
Напомним, сегодня днем на Курском вокзале столкнулись электричка и поезд «Стриж». В результате были повреждены четыре вагона, два из них сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадали два человека. Всего в столкнувшихся поездах находились почти 600 пассажиров.
Из-за инцидента движение электричек на участке от станции Дмитровская до станции Царицыно Курско-Рижского направления приостановлено.
Напомним, сегодня днем на Курском вокзале столкнулись электричка и поезд «Стриж». В результате были повреждены четыре вагона, два из них сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадали два человека. Всего в столкнувшихся поездах находились почти 600 пассажиров.
Из-за инцидента движение электричек на участке от станции Дмитровская до станции Царицыно Курско-Рижского направления приостановлено.
В столкновении электропоезда из Нахабино и скоростного поезда «Стриж», следовавшего из Москвы в Нижний Новгород пострадало два человека pic.twitter.com/QzJoug2CRW— Вестник Москвы (@NovostiMsk) 19 июня 2017 г.
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