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  • 19.06, 17:27

    В СКР назвали предварительную причину столкновения поездов на Курском вокзале

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    В СКР назвали предварительную причину столкновения поездов на Курском вокзале

    В СКР назвали предварительную причину столкновения поездов на Курском вокзале

    В СКР назвали предварительную причину столкновения поездов на Курском вокзале
  • Фото: @govoritmsk /twitter.com

    • В СКР сообщили, что причиной железнодорожной аварии на Курском вокзале в Москве мог стать отказ стрелочного перевода на путях.

    Сейчас по факту аварии проводится проверка. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СКР.

    Напомним, сегодня днем на Курском вокзале столкнулись электричка и поезд «Стриж». В результате были повреждены четыре вагона, два из них сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадали два человека. Всего в столкнувшихся поездах находились почти 600 пассажиров.

    Из-за инцидента движение электричек на участке от станции Дмитровская до станции Царицыно Курско-Рижского направления приостановлено.



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