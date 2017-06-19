В Кремле прокомментировали план Киева по «мирной реинтеграции Донбасса»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не раcполагают конкретной информацией относительно плана украинских властей по «мирной реинтеграции Донбасса».
По словам Пескова, сначала «нужно понять все-таки о чем идет речь, какие детали содержатся в плане Киева» и изучить его на предмет соответствия минским договоренностям.
Дмитрий Песков: «Есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией».
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко намерен внести на рассмотрение Рады законопроект о «мирной реинтеграции Донбасса». Документ предполагает ряд льгот для населения контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей. Также планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между отдельными районами и территориями и прописать правовой режим действий украинских военных.
В Совете Федерации законопроект назвали «тактической уловкой» украинских властей, направленной на улучшение их образ на Западе.
Дмитрий Песков: «Есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией».
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко намерен внести на рассмотрение Рады законопроект о «мирной реинтеграции Донбасса». Документ предполагает ряд льгот для населения контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей. Также планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между отдельными районами и территориями и прописать правовой режим действий украинских военных.
В Совете Федерации законопроект назвали «тактической уловкой» украинских властей, направленной на улучшение их образ на Западе.
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