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  • 19.06, 14:27

    В Кремле прокомментировали план Киева по «мирной реинтеграции Донбасса»

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    В Кремле прокомментировали план Киева по «мирной реинтеграции Донбасса»

    В Кремле прокомментировали план Киева по «мирной реинтеграции Донбасса»

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не раcполагают конкретной информацией относительно плана украинских властей по «мирной реинтеграции Донбасса».

    По словам Пескова, сначала «нужно понять все-таки о чем идет речь, какие детали содержатся в плане Киева» и изучить его на предмет соответствия минским договоренностям.

    Дмитрий Песков: «Есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией».

    Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко намерен внести на рассмотрение Рады законопроект о «мирной реинтеграции Донбасса». Документ предполагает ряд льгот для населения контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей. Также планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между отдельными районами и территориями и прописать правовой режим действий украинских военных.

    В Совете Федерации законопроект назвали «тактической уловкой» украинских властей, направленной на улучшение их образ на Западе.


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